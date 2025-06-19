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Судді КСУ обговорили результати співпраці з Німецьким фондом IRZ під час робочої зустрічі

10:29, 19 червня 2025
Судді КСУ підбили підсумки співпраці з Німецьким фондом IRZ.
Судді КСУ обговорили результати співпраці з Німецьким фондом IRZ під час робочої зустрічі
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Відбулася онлайн-зустріч суддів Конституційного Суду України з аудитором Німецького фонду міжнародного правового співробітництва (IRZ) Бернгардом Шлоером. Участь у зустрічі взяли виконувач обов’язків Голови КСУ Олександр Петришин, а також судді Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Василь Лемак, Олег Первомайський і Галина Юровська.

Під час обговорення сторони проаналізували результати діяльності Фонду IRZ у частині співпраці з Конституційним Судом України. Було наголошено на довготривалій та плідній взаємодії між КСУ та Німецьким фондом, зокрема у рамках партнерства з Федеральним конституційним судом Німеччини.

Як відзначили судді, ця співпраця зміцнює професійний діалог між ключовими конституційними інституціями, які стоять на захисті верховенства права та конституційних прав громадян. Обмін досвідом, зокрема в частині реалізації інституту конституційної скарги та гармонізації практики КСУ з рішеннями Європейського суду з прав людини і Суду справедливості ЄС, підвищує інституційну спроможність українського Суду.

Крім того, така взаємодія сприяє вивченню нових підходів до розв’язання викликів, що постають перед КСУ на шляху євроінтеграції України.

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КСУ

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