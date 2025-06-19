Ракета SpaceX вибухнула під час випробування в Техасі – відео

Під час вечірнього випробування на базі Starbase в Техасі ракета Starship вибухнула, здійнявши в небо вогняну кулю.

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Під час вечірніх випробувань на стартовому майданчику Starbase у Техасі відбувся вибух ракети Starship, який супроводжувався потужною вогняною кулею. Інцидент стався близько 23:00 за місцевим часом під час підготовки до десятого тестового польоту. Про це пише АР

У компанії Ілона Маска заявили, що ракета зіткнулася з «серйозною аномалією». Попри інцидент, зона безпеки навколо майданчика дотримувалася, весь персонал перебуває в безпеці, жертв немає.

SpaceX також підкреслила, що вибух не становив загрози для навколишніх громад і закликала людей не підходити до місця події. Наразі компанія співпрацює з місцевою владою у рамках реагування на ситуацію.

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