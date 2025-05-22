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Оприлюднено перелік питань із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду для добору на посади суддів місцевих судів

16:35, 22 травня 2025
Під час тестування для кандидатів на посади суддів буде згенеровано 50 запитань із загальних знань у сфері права та 100 запитань з обраної спеціалізації місцевого суду.
Оприлюднено перелік питань із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду для добору на посади суддів місцевих судів
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З метою належної підготовки до кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, на офіційному вебсайті Комісії оприлюднено переліки основ тестових запитань із загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської та загальної). Про це повідомила пресслужба ВККС.

Тестові запитання розроблено відповідно до Програми іспиту та таксономічної характеристики анонімного тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної) для проведення кваліфікаційного іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду.

Згідно з рішенням Комісії від 29 січня 2025 року № 29/зп-25 тестування загальних знань у сфері права та тестування знань зі спеціалізації відповідного суду проводитиметься в межах єдиного тестування.

Під час зазначеного тестування для кандидата буде згенеровано 50 запитань із загальних знань у сфері права та 100 запитань з обраної спеціалізації місцевого суду.

Тривалість тестування – 150 хвилин.

Оцінювання відповіді на одне тестове запитання: правильна відповідь – 1 бал; неправильна відповідь, ненадання відповіді, надання двох і більше відповідей на одне запитання – 0 балів.

Максимально можливий бал за тестування із загальних знань у сфері права та зі спеціалізації відповідного суду – 150.

З основами тестових запитань можна ознайомитися в каталозі «Тестування загальних знань у сфері права та з кожної спеціалізації суду (адміністративної, господарської, загальної)» підрубрики «Підготовка до кваліфікаційного іспиту» рубрики «Добір кандидатів на посаду судді місцевого суду, оголошений 11.12.2024» підрозділу «Добір на посаду судді» розділу «Добір на посаду судді місцевого суду» офіційного вебсайту Комісії або за посиланнями:

  • Основи тестових запитань із загальних знань у сфері права;
  • Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації місцевого суду;
  • Основи тестових запитань з господарської спеціалізації місцевого суду;
  • Основи тестових запитань із загальної (цивільної та кримінальної) спеціалізації місцевого суду.

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суд ВККС право місцеві суди

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