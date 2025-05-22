Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

Джерело фото: ВВС

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Всі троє чоловіків, яким висунуті звинувачення у підпалах будинків та автомобіля, пов'язаних з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і які мають походження з України, пов’язані з модельною індустрією.

Так, третім арештованим став 34-річний Петро Починок, який займався торгівлею модними речами. «Моя головна мета – створити власний бізнес у сфері роздрібної торгівлі модним одягом», зазначав Починок у своєму профілі в соцмережах.

Починка звинувачують у змові з метою підпалу разом з громадянином України Романом Лавриновичем та Станіславом Карпюком, який є громадянином Румунії, але народився в Україні.

21-річний Лавринович був першим заарештованим у зв'язку з цими інцидентами. Він заперечував звинувачення під час допиту в поліції, а у суді не визнав своєї вини. Його взяли під варту до слухання в Олд-Бейлі, запланованого на 6 червня.

Виступаючи у Палаті громад у середу, Кір Стармер заявив депутатам, що «напади на політиків є нападом на демократію».

Втім, як повідомляє The Telegraph, Роман Лавринович був гордим українцем, який захоплювався Великою Британією.

48-річний батько підозрюваного, Микола Лавринович, розповів виданню, що Роман вперше приїхав до Лондона, коли йому було 10 років. Він провів там рік, оскільки його мати там працювала. За його словами, він навчався у британській школі один рік.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, він виїхав з України до Німеччини, а через рік переїхав до Лондона, який йому дуже подобався, і він хотів там залишитися.

Дядько Лавриновича воює на передовій проти росіян, а сам Роман, за словами батька, на 100% проукраїнський. «Він ніколи не розмовляв російською і не дозволяє своїй сестрі, братові чи комусь іншому навіть слухати російську музику», повідомляє The Telegraph.

Роман спочатку жив з матір'ю та молодшими братами й сестрами, але коли його сестра не змогла отримати місце в школі в Лондоні, вона повернулася до України, а він залишився жити з бабусею.

Він заснував будівельну компанію, а також підписав контракт з модельним агентством і є постійним відвідувачем місцевого спортзалу в Сіденхемі, на півдні Лондона.

Фотографії у соціальних мережах показують, як він віджимається у своїй спальні, на стіні якої висить прапор Англії.

Його батько сказав, що Роман був «дуже довірливим» і що останніми тижнями він був сам, бо бабуся повернулася до України.

Інший підозрюваний, 26-річний Станіслав Карпюк, є громадянином Румунії, який народився в Україні. Проживає у Великій Британії вже 9 років.

Як і Лавринович, Карпюк був дотичний до модельної сфери, і, як пише The Telegraph, є актором-початківцем та моделлю.

Він опублікував фотографії на модельному сайті, на яких зазначає, що народився на заході України, у маленькому містечку Чернівці.

У біографії вказав, що хоче бути «найкращою чоловічою моделлю у світі».

Він описав себе як «етнічно неоднозначну людину», а у відео сказав, що «любить Лондон» і «насолоджується довгими прогулянками в парку зі своїм собакою».

Одна з пожеж сталася у сімейному будинку прем'єр-міністра Стармера, який він здає в оренду своїй невістці. Поліція повідомила, що пошкоджено вхід до будинку, але ніхто не постраждав. Автомобіль, який Стармер продав сусіду минулого року, був підпалений чотирма днями раніше на тій самій вулиці. А 11 травня пожежники боролися з невеликою пожежею біля вхідних дверей будинку, де лідер Лейбористської партії жив у 1990-х роках, перш ніж його переобладнали під квартири. Розслідування вели офіцери антитерористичного командування столичної поліції.

На фото Станіслав Карпюк, джерело: The Telegraph

На фото Роман Лавринович, джерело: The Telegraph

Автор: Наталя Мамченко

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