Трое арестованных по делу о поджоге дома Кира Стармера были связаны с модельной индустрией

Один из арестованных мужчин мечтал стать лучшей мужской моделью в мире, другой стремился создать бизнес в сфере модного ритейла.

Источник фото: ВВС

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Все трое мужчин, обвиненных в поджогах домов и автомобиля, связанных с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, имеют украинское происхождение и связаны с модельной индустрией.

Третьим арестованным стал 34-летний Петр Починок, занимавшийся торговлей модной одеждой. «Моя главная цель — создать собственный бизнес в сфере розничной торговли модной одеждой», — указывал Починок в своем профиле в социальных сетях.

Починка обвиняют в сговоре с целью поджога вместе с гражданином Украины Романом Лавриновичем и Станиславом Карпюком, гражданином Румынии, родившимся в Украине.

21-летний Лавринович стал первым арестованным по этим инцидентам. Он отрицал обвинения во время допроса в полиции и не признал вину в суде. Его заключили под стражу до слушания в Олд-Бейли, запланированного на 6 июня.

Выступая в Палате общин в среду, Кир Стармер заявил депутатам, что «нападения на политиков — это нападение на демократию».

Однако, по данным The Telegraph, Роман Лавринович был гордым украинцем, который восхищался Великобританией.

48-летний отец подозреваемого, Николай Лавринович, рассказал изданию, что Роман впервые приехал в Лондон в 10 лет и провел там год, так как его мать там работала. По его словам, он учился в британской школе в течение года.

Когда началось полномасштабное вторжение, Роман уехал из Украины в Германию, а через год переехал в Лондон, который ему очень нравился, и он хотел там остаться.

Дядя Лавриновича воюет на передовой против россиян, а сам Роман, по словам отца, на 100% проукраинский. «Он никогда не говорил на русском и не позволяет своей сестре, брату или кому-либо еще даже слушать русскую музыку», — сообщает The Telegraph.

Роман сначала жил с матерью и младшими братьями и сестрами, но, когда его сестра не смогла получить место в школе в Лондоне, она вернулась в Украину, а он остался жить с бабушкой.

Он основал строительную компанию, подписал контракт с модельным агентством и регулярно посещал местный спортзал в Сиденхеме, на юге Лондона.

Фотографии в социальных сетях показывают, как он отжимается в своей спальне, на стене которой висит флаг Англии.

Его отец отметил, что Роман был «очень доверчивым» и что в последние недели он жил один, так как бабушка вернулась в Украину.

Другой подозреваемый, 26-летний Станислав Карпюк, является гражданином Румынии, родившимся в Украине. Он живет в Великобритании уже 9 лет.

Как и Лавринович, Карпюк был связан с модельной индустрией и, по данным The Telegraph, является начинающим актером и моделью.

Он опубликовал фотографии на модельном сайте, указав, что родился на западе Украины, в небольшом городе Черновцы.

В своей биографии он написал, что хочет стать «лучшей мужской моделью в мире».

Он описал себя как «этнически неоднозначную личность», а в видео сказал, что «любит Лондон» и «наслаждается долгими прогулками в парке со своей собакой».

Один из поджогов произошел в семейном доме премьер-министра Стармера, который он сдает в аренду своей невестке. Полиция сообщила, что вход в дом был поврежден, но никто не пострадал. Автомобиль, который Стармер продал соседу в прошлом году, был подожжен за четыре дня до этого на той же улице. 11 мая пожарные боролись с небольшим возгоранием у входной двери дома, где лидер Лейбористской партии жил в 1990-х годах, до того как его переоборудовали под квартиры. Расследование проводили офицеры антитеррористического подразделения столичной полиции.

На фото Станислав Карпюк, фото: The Telegraph

На фото Роман Лавринович, фото: The Telegraph

Автор: Наталя Мамченко

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