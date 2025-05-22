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Пользование имуществом на основании договора аренды в случае признания его недействительным делает невозможным применение последствий недействительности сделки – КХС ВС

16:10, 22 мая 2025
КХС ВС указал, что денежные средства по иску в деле, о взыскании которых обратился истец, фактически являются суммой необоснованного обогащения самого истца за счет пользования имуществом ответчика, принадлежат последнему и взысканию с ответчика не подлежат.
Пользование имуществом на основании договора аренды в случае признания его недействительным делает невозможным применение последствий недействительности сделки – КХС ВС
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Применить последствия недействительности сделки по переданному в аренду имуществу невозможно, поскольку восстановить первоначальное положение сторон в отношении полученного в пользование имущества является необратимым явлением, а потому фактическое пользование имуществом на основании договора аренды не позволяет в случае его недействительности (ничтожности) произвести двустороннюю реституцию. Такой вывод сделала коллегия судей КХС ВС в деле от 17 апреля 2025 года № 910/9652/23.

ООО обратилось в хозяйственный суд с иском к ФЛП о возврате истцу (в пределах сроков исковой давности) уплаченных им ответчику средств по договору аренды, который является ничтожным в силу закона. Ничтожность указанного договора установлена судебным решением в другом деле.

Стороны не отрицали факт использования истцом арендованного имущества, при этом апеллянт указывал, что помещение находится в пользовании ООО.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный хозяйственный суд, удовлетворил иск.

Судебные решения предыдущих инстанций были мотивированы тем, что денежные средства, уплаченные истцом по ничтожному в силу закона договору аренды, были перечислены ответчику при отсутствии достаточного правового основания. КХС ВС отменил эти решения и принял новое решение, которым в иске отказал, в частности указав следующее.

Специфика правоотношений по договору аренды заключается в том, что осуществить двустороннюю реституцию в случае недействительности (ничтожности) такой сделки, учитывая содержание ч. 1 ст. 216 ГК Украины, в спорных правоотношениях с соблюдением принципов равноправия, пропорциональности и справедливости невозможно.

Пользование имуществом — это «вещь» необратимая, и восстановить первоначальное положение сторон практически невозможно. Ведь истец де-факто получил в пользование арендованное имущество, и такое пользование уже реализовано им, в то время как ответчик получил плату (которая, по сути, является компенсацией стоимости полученного истцом за пользование объектом аренды) по согласованной сторонами цене, которая действительна на момент обращения арендатора с иском о таком возмещении, а законодатель не предусмотрел возможность осуществления односторонней реституции.

Фактическое пользование имуществом на основании договора аренды делает невозможным, в случае его недействительности (ничтожности), проведение между сторонами двусторонней реституции, поэтому такой договор является недействительным с момента его заключения, а обязательства (права и обязанности) по этой недействительной (ничтожной) сделке прекращаются на будущее (что согласуется с содержанием требований ст. 236 ГК Украины).

КХС ВС пришел к выводу, что денежные средства по иску в деле № 910/9652/23, о взыскании которых обратился истец (арендатор), фактически являются суммой необоснованного обогащения самого истца за счет пользования имуществом ответчика, принадлежат последнему и взысканию с ответчика не подлежат.

Возврат собственником недвижимого имущества осуществляется не путем применения реституции по ст. 216 ГК Украины, а путем предъявления негаторного иска в течение всего периода нарушения прав законного владельца, поскольку исковая давность на такие требования не распространяется.

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