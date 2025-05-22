Google представила инструмент, который будет распознавать ИИ-контент

Google представила инструмент обнаружения цифровых водяных знаков.

Фото: Google DeepMind

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На конференции I/O компания Google анонсировала SynthID Detector - новый инструмент, позволяющий определять, был ли контент создан с помощью искусственного интеллекта. Его разработали в подразделении Google DeepMind.

По словам компании, SynthID Detector работает как портал для верификации: пользователи могут загрузить изображения, видео, аудио или текст, а система проанализирует их на наличие встроенных водяных знаков SynthID. Такие метки автоматически вставляются в контент, созданный моделями Gemini, Imagen, Lyria и Veo.

Инструмент не только подтверждает наличие водяного знака, но и указывает на конкретные фрагменты файла, где его вероятность наибольшая. Для изображений - это отдельные участки, для аудио - определенные отрезки.

Сейчас Google тестирует сервис в закрытом режиме с ограниченным кругом пользователей. Впоследствии доступ откроют всем желающим по предварительной записи в очередь. Как объясняют в компании, цель запуска SynthID Detector - повысить прозрачность в сфере генеративного ИИ и обеспечить общество эффективными средствами для проверки происхождения цифрового контента.

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