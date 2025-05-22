Google представила інструмент, який розпізнаватиме ШІ-контент

Google презентувала інструмент виявлення цифрових водяних знаків.

Фото: Google DeepMind

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На конференції I/O компанія Google анонсувала SynthID Detector — новий інструмент, що дозволяє визначати, чи був контент створений за допомогою штучного інтелекту. Його розробили у підрозділі Google DeepMind.

За словами компанії, SynthID Detector працює як портал для верифікації: користувачі можуть завантажити зображення, відео, аудіо або текст, а система проаналізує їх на наявність вбудованих водяних знаків SynthID. Такі мітки автоматично вставляються в контент, створений моделями Gemini, Imagen, Lyria та Veo.

Інструмент не лише підтверджує наявність водяного знака, а й вказує на конкретні фрагменти файлу, де його ймовірність найбільша. Для зображень — це окремі ділянки, для аудіо — певні відрізки.

Наразі Google тестує сервіс у закритому режимі з обмеженим колом користувачів. Згодом доступ відкриють усім охочим за попереднім записом у чергу. Як пояснюють у компанії, мета запуску SynthID Detector — підвищити прозорість у сфері генеративного ШІ та забезпечити суспільство ефективними засобами для перевірки походження цифрового контенту.

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