Київські митники виявили у посилці до Чехії раритетну кінокамеру – фото

Митниця вилучила легендарну кінокамеру 1957 при спробі вивезення до Чехії.

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Під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжній раритет — кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro. Про це розповіли у Державній митній службі.

Як з’ясували експерти Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, камера не просто раритет — вона має значну культурну та історичну цінність.

Цей тип камер використовували на космічних кораблях «Восток», активно застосовували в українських кіностудіях — «Укртелефільм», «Укркінохроніка», кіностудії ім. О. Довженка та інших. Вони дозволяли знімати кіно не статичними планами, панорамами чи проїздами на крані чи візку, а у русі з рук, з авто, човна, літака — ідеально для документалістики та хроніки. «Конвас» відкрив нові горизонти для кінематографа в середині ХХ століття. За словами фахівців, подібні камери досі можуть використовуватися.

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво. У цьому випадку такого документу не було, тож камеру вилучили.

Знахідка може поповнити Музейний фонд України.

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