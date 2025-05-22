Практика судів
  1. В Україні

Київські митники виявили у посилці до Чехії раритетну кінокамеру – фото

22:54, 22 травня 2025
Митниця вилучила легендарну кінокамеру 1957 при спробі вивезення до Чехії.
Київські митники виявили у посилці до Чехії раритетну кінокамеру – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжній раритет — кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro. Про це розповіли у Державній митній службі.

Як з’ясували експерти Державного політехнічного музею імені Бориса Патона при КПІ ім. Ігоря Сікорського, камера не просто раритет — вона має значну культурну та історичну цінність.

Цей тип камер використовували на космічних кораблях «Восток», активно застосовували в українських кіностудіях — «Укртелефільм», «Укркінохроніка», кіностудії ім. О. Довженка та інших. Вони дозволяли знімати кіно не статичними планами, панорамами чи проїздами на крані чи візку, а у русі з рук, з авто, човна, літака — ідеально для документалістики та хроніки. «Конвас» відкрив нові горизонти для кінематографа в середині ХХ століття. За словами фахівців, подібні камери досі можуть використовуватися.

Відповідно до українського законодавства, для вивезення культурних цінностей за кордон необхідне спеціальне свідоцтво. У цьому випадку такого документу не було, тож камеру вилучили.

Знахідка може поповнити Музейний фонд України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

митниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва