У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн

У колишнього посадовця також виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.

Фото: nazk.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку декларації за 2022 рік колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

«Виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн», - заявили у НАЗК.

Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. дол. США (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Посадовець також не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Результати повної перевірки екскерівника обласного управління ПФУ Хмельниччини стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.