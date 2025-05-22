Практика судів
  1. В Україні

У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн

15:41, 22 травня 2025
У колишнього посадовця також виявлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн.
У екскерівника управління Пенсійного фонду виявили ознаки незаконного збагачення на 19 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що завершило повну перевірку декларації за 2022 рік колишнього начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

«Виявлено ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн та декларування недостовірних відомостей на понад 44 млн грн», - заявили у НАЗК.

Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.

При цьому приховав від декларування кошти на понад 500 тис. дол. США (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.

Посадовець також не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках, а також вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації) та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.

Результати повної перевірки екскерівника обласного управління ПФУ Хмельниччини стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, яка була керівником Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК Пенсійний фонд декларування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДСА хоче платити працівникам апаратів судів значно більше, але поки що не може – відомі причини і розмір нових зарплат

У Державній судовій адміністрації чекають, коли Президент підпише закони про підвищення зарплат державним службовцям.

Троє арештованих через підпал будинку Кіра Стармера чоловіків були дотичні до модельної сфери

Один з арештованих чоловіків вказував, що мріє стати найкращою чоловічою моделлю у світі, інший мріяв про бізнес у сфері фешн-ритейлу.

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці – Мерц

Канцлер Німеччини попереджає, що «швидкого вирішення немає», а Берлін посилить військову допомогу Україні.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Танцюра
    Катерина Танцюра
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Джарти
    Вікторія Джарти
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Віталій Батрак
    Віталій Батрак
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Кирило Гарник
    Кирило Гарник
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва