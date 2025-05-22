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У экс-руководителя управления Пенсионного фонда выявлены признаки незаконного обогащения на 19 млн грн

15:41, 22 мая 2025
У бывшего должностного лица также выявлены признаки декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 44 млн грн.
У экс-руководителя управления Пенсионного фонда выявлены признаки незаконного обогащения на 19 млн грн
Фото: nazk.gov.ua
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что завершило полную проверку декларации за 2022 год бывшего начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

«Выявлены признаки незаконного обогащения на сумму свыше 19 млн грн и декларирования недостоверных сведений на сумму свыше 44 млн грн», — заявили в НАПК.

В частности, должностное лицо указало сведения о наличии наличных средств в различных валютах на сумму свыше 23 млн грн, не подтвердив в ходе проверки законность источников их происхождения.

При этом он скрыл от декларирования средства на сумму свыше 500 тыс. долларов США (эквивалент более 19,5 млн грн), размещенные в банке Австрии на счете, открытом на имя супруги в начале полномасштабного вторжения.

Также должностное лицо не задекларировало жилой дом и земельный участок, приобретенные в 2021–2022 годах, а также указало недостоверные сведения о полученном им доходе в виде возврата вкладов в уставный капитал от юридического лица, «уменьшив» его на 110 тыс. грн.

По результатам установленных фактов НАПК составило обоснованные выводы по признакам ст. 368-5 (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию) и направило их в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) для присоединения к материалам ранее начатого уголовного производства.

Результаты полной проверки бывшего руководителя областного управления ПФУ Хмельнитчины стали основанием для проведения повторной полной проверки декларации за 2022 год его супруги, которая была руководителем Управления государственной регистрации Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Хмельницкий).

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НАПК Пенсионный фонд декларирование

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