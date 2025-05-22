В Украине 23 мая будет тепло, но во многих областях прогнозируют дожди с грозами

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и шквалы в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.

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В Украине в пятницу, 23 мая, погоду в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях будет определять активный атмосферный фронт, который вызовет умеренные кратковременные дожди, днем грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 15–20 м/с.

В то же время остальная территория Украины будет находиться под влиянием области высокого атмосферного давления, что обеспечит погоду без осадков. На большую часть территории будет поступать теплый воздух с юга.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Так, в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 7–12 м/с.

Температура ночью 9–14°; днем 20–25°, в юго-восточной части до 28°, на крайнем западе страны 13–18°.

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