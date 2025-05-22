В Україні 23 травня буде тепло, але у багатьох областях прогнозують дощі з грозами

Синоптики прогнозують дощі, грози та шквали в західних, Житомирській, Вінницькій і Одеській областях.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні у п'ятницю, 23 травня, погоду західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей визначатиме активний атмосферний фронт, який зумовить помірні короткочасні дощі, вдень грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Водночас решта території України перебуватиме в полі високого атмосферного тиску, що забезпечить погоду без опадів. На більшість території надходитиме тепле повітря з півдня.

Про це повідомили синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Так, у п'ятницю буде мінлива хмарність. Вітер південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на крайньому заході країни 13-18°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.