Випускники шкіл за відмінне навчання отримуватимуть свідоцтва про освіту з відзнакою – медалі все

Замість золотих та срібних медалей випускники шкіл за відмінне навчання отримуватимуть свідоцтва про освіту з відзнакою.

Джерело фото: rafalivka.in.ua

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У системі відзначення високих досягнень учнів українських закладів освіти відбулися важливі зміни. Наказом МОН України від 20 грудня 2024 року № 1771 припинено випуск та вручення золотих і срібних медалей «За високі досягнення у навчанні» та «За досягнення у навчанні». Відтепер випускники отримуватимуть свідоцтва з відзнакою. Ці зміни вже запроваджено з грудня 2024 року та діятимуть постійно.

Як вказують у МОН, випускники 9 класу отримають свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів за 9 клас та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться). Не враховуються оцінки за 5–8 класи.

Також свідоцтво про повну загальну середню освіту з відзнакою отримають випускники 11(12) класу, якщо мають оцінки 10–12 балів з усіх предметів, що вивчалися на рівні профільної середньої освіти, та державної підсумкової атестації (якщо вона проводиться).

Враховуються оцінки за 11(12) клас; оцінки за 10 клас (але тільки з тих предметів, вивчення яких завершилось у 10 класі).

«Хоча держава не виготовляє золоті й срібні медалі за кошти держбюджету, заклади освіти, місцеві органи влади, громадські об'єднання та інші організації можуть самостійно запроваджувати різні форми заохочення для учнів — наприклад, грамоти, похвальні листи й золоті та срібні медалі», - зазначили у МОН.

Також там вказали, що керівникам закладів освіти для нагородження учнів і учениць свідоцтвами з відзнакою важливо враховувати не лише формальні вимоги до високих балів, але й особисті здобутки таких учнів і учениць.

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