У Києві затримали зловмисника, який пограбував чоловіка при обміні 10000 доларів

Чоловік хотів обміняти гроші по вигідному курсу, але був пограбований.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Дніпропетровщини, який разом зі спільниками розміщували в мережі Інтернет фейкові оголошення про обмін валют за вигідним курсом та грабував власників валюти.

«Встановлено, що постраждалий хотів обміняти 10 тис. доларів США та на сайті miniaylo.finance.ua знайшов вигідну пропозицію», - повідомила Київська міська прокуратура.

Обмін грошей мав відбутися в автомобілі таксі, куди запросили сісти чоловіка з валютою. Після цього зловмисник вийшов з машини з грошима в руках та почав тікати.

Зловмисника затримали обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У затриманого вилучили 10 тис. доларів США, які повернули власнику.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.