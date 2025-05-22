В Киеве задержали злоумышленника, который ограбил мужчину при обмене 10000 долларов

Мужчина хотел обменять деньги по выгодному курсу, но был ограблен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении жителю Днепропетровщины, который вместе с сообщниками размещал в интернете фейковые объявления о валютном обмене по выгодному курсу и грабил владельцев валюты.

«Установлено, что потерпевший хотел обменять 10 тыс. долларов США и на сайте miniaylo.finance.ua нашел выгодное предложение», — сообщила Киевская городская прокуратура.

Обмен денег должен был состояться в автомобиле такси, куда пригласили сесть мужчину с валютой. После этого злоумышленник вышел из машины с деньгами в руках и начал убегать.

Злоумышленника задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

У задержанного изъяли 10 тыс. долларов США, которые были возвращены владельцу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.