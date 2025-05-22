Киевские таможенники обнаружили в посылке в Чехию раритетную кинокамеру – фото

Таможня изъяла легендарную кинокамеру 1957 года при попытке вывоза в Чехию.

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Во время таможенного контроля одного из международных почтовых отправлений, направлявшегося из Украины в Чехию, киевские таможенники обнаружили настоящую редкость — кинокамеру «Конвас-автомат 1КСР» 1957 года выпуска. Это легендарная ручная камера, которую специалисты называют прототипом современных экшн-камер вроде GoPro. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

Как выяснили эксперты Государственного политехнического музея имени Бориса Патона при КПИ им. Игоря Сикорского, камера представляет собой не просто раритет — она обладает значительной культурной и исторической ценностью.

Такие камеры использовались на космических кораблях «Восток», активно применялись на украинских киностудиях — «Укртелефильм», «Укркинохроника», киностудии им. А. Довженко и других. Они позволяли снимать кино не только статичными планами, панорамами или движением на кране или тележке, но и в движении — с рук, из автомобиля, лодки, самолета — идеально подходили для документалистики и хроники. «Конвас» открыл новые горизонты для кинематографа середины XX века. По словам специалистов, такие камеры до сих пор могут использоваться.

Согласно украинскому законодательству, для вывоза культурных ценностей за границу необходимо специальное свидетельство. В данном случае такого документа не было, поэтому камеру изъяли.

Находка может пополнить Музейный фонд Украины.

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