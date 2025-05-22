Користування майном на підставі договору оренди в разі визнання його недійсним унеможливлює застосування наслідків недійсності правочину – КГС ВС

КГС ВС зазначив, що грошові кошти за позовом у справі, про стягнення яких звернувся позивач, фактично є сумою безпідставного збагачення самого позивача за рахунок користування майном відповідача, належать останньому та стягненню з відповідача не підлягають.

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Застосувати наслідки недійсності правочину за передане в оренду майно неможливо, тому що відновити первісне становище сторін за одержане в користування майно є безповоротним явищем, а тому фактичне користування майном на підставі договору оренди не дозволяє в разі його недійсності (нікчемності) провести двосторонню реституцію. Такий висновок зробила колегія суддів КГС ВС у справі від 17 квітня 2025 року № 910/9652/23.

ТОВ звернулося до господарського суду з позовом до ФОП про повернення позивачу (у межах строків позовної давності) сплачених ним відповідачеві коштів за нікчемним у силу закону договором оренди. Нікчемність зазначеного договору встановлено судовим рішенням в іншій справі.

Сторони не заперечували обставин використання позивачем орендованого майна, водночас апелянт доводив, що приміщення перебуває у використанні ТОВ.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний господарський суд, позов задовольнив.

Судові рішення попередніх інстанцій мотивовані тим, що грошові кошти, сплачені позивачем за нікчемним у силу закону договором оренди, перераховані відповідачу за відсутності достатньої правової підстави. КГС ВС ці рішення судів попередніх інстанцій скасував та ухвалив нове рішення, яким у позові відмовив, зокрема зазначивши таке.

Специфіка правовідносин за договором оренди полягає в тому, що здійснити подвійну реституцію в разі недійсності (нікчемності) такого правочину, зважаючи на закладений у ч. 1 ст. 216 ЦК України зміст, у спірних правовідносинах із дотриманням принципів рівноправності, пропорційності, справедливості неможливо.

Використання майна – «річ» безповоротна, і відновити первісне положення сторін практично неможливо. Адже позивач де-факто отримав у користування орендоване майно і таке користування вже ним реалізоване, водночас відповідач отримав плату (яка в зазначений спосіб є насправді компенсацією вартості того, що одержав позивач за користування об’єктом оренди) за погодженою сторонами ціною, яка є дійсною на момент звернення орендаря з позовом про таке відшкодування, а законодавець не передбачив можливості здійснення односторонньої реституції.

Фактичне користування майном на підставі договору оренди унеможливлює в разі його недійсності (нікчемності) проведення між сторонами двосторонньої реституції, тому такий договір є недійсним з моменту його вчинення, а зобов'язання (права та обов'язки) за цим недійсним (нікчемним) правочином припиняються на майбутнє (що узгоджується зі змістом вимог ст. 236 ЦК України).

КГС ВС дійшов висновку, що грошові кошти за позовом у справі № 910/9652/23, про стягнення яких звернувся позивач (орендар), фактично є сумою безпідставного збагачення самого позивача за рахунок користування майном відповідача, належать останньому та стягненню з відповідача не підлягають.

Повернення власником нерухомого майна здійснюється не шляхом застосування реституції за ст. 216 ЦК України, а через заявлення негаторного позову впродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця, оскільки позовна давність на такі вимоги не поширюється.

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