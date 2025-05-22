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Обнародован перечень вопросов по общим знаниям в области права и по каждой специализации суда для отбора на должности судей местных судов

16:35, 22 мая 2025
Во время тестирования для кандидатов на должности судей будет сгенерировано 50 вопросов по общим знаниям в области права и 100 вопросов по выбранной специализации местного суда.
Обнародован перечень вопросов по общим знаниям в области права и по каждой специализации суда для отбора на должности судей местных судов
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С целью надлежащей подготовки к квалификационному экзамену кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд, на официальном веб-сайте Комиссии обнародованы перечни основных тестовых вопросов по общим знаниям в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной и общей). Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Тестовые вопросы разработаны в соответствии с Программой экзамена и таксономической характеристикой анонимного тестирования общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей) для проведения квалификационного экзамена кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведенными в другой местный суд.

Согласно решению Комиссии от 29 января 2025 года № 29/зп-25 тестирование общих знаний в области права и тестирование знаний по специализации соответствующего суда будет проводиться в рамках единого тестирования.

Во время указанного тестирования для кандидата будет сгенерировано 50 вопросов по общим знаниям в области права и 100 вопросов по выбранной специализации местного суда.

Продолжительность тестирования - 150 минут.

Оценивание ответа на один тестовый вопрос: правильный ответ - 1 балл; неправильный ответ, непредоставление ответа, предоставление двух и более ответов на один вопрос - 0 баллов.

Максимально возможный балл за тестирование по общим знаниям в области права и по специализации соответствующего суда - 150.

С основами тестовых вопросов можно ознакомиться в каталоге «Тестирование общих знаний в области права и по каждой специализации суда (административной, хозяйственной, общей)» подрубрики «Подготовка к квалификационному экзамену» рубрики «Отбор кандидатов на должность судьи местного суда, объявленный 11.12.2024» подраздела «Отбор на должность судьи» раздела «Отбор на должность судьи местного суда» официального веб-сайта Комиссии или по ссылкам:

  • Основы тестовых вопросов по общим знаниям в области права;
  • Основы тестовых вопросов по административной специализации местного суда;
  • Основы тестовых вопросов по хозяйственной специализации местного суда;
  • Основы тестовых вопросов по общей (гражданской и уголовной) специализации местного суда.

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суд ВККС право местные суды

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