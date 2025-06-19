Євросоюз планує підвищити плату за в’їзд — це може торкнутися і туристів з України

Підвищення плати за в’їзд до ЄС стосуватиметься громадян понад 60 безвізових країн, включно з Україною, та допоможе блоку частково погасити спільний борг після пандемії.

Фото: unian.ua

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У Брюсселі обговорюють збільшення податку на в’їзд до Євросоюзу для іноземців з безвізових країн. Це може зачепити мандрівників із України, США, Великої Британії та ще 60 країн світу. Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Європейський Союз планує підвищити плату за в’їзд для туристів з-за меж блоку, зокрема зі США та Великої Британії. Цей крок має допомогти частково погасити спільний борг ЄС обсягом 350 млрд євро, залучений у 2021 році для економічного відновлення після COVID-19.

На сьогодні у рамках нової системи ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей) планується запровадження збору у 7 євро, починаючи з кінця 2026 року. Але в Єврокомісії вже розглядають можливість поступового підвищення цієї суми, посилаючись на зростання інфляції з 2018 року — часу ухвалення первинного розміру збору.

Зміни торкнуться туристів із понад 60 країн, які мають безвізовий режим з ЄС. Україна також входить до цього списку, тож після запуску ETIAS українці будуть зобов’язані оформлювати онлайн-дозвіл на в’їзд до Шенгенської зони та сплачувати відповідний збір. Отримане схвалення буде чинним до трьох років або до завершення строку дії паспорта.

Для британців це стане черговим ускладненням після Brexit: черги на кордоні вже стали довшими, а тепер і вартість подорожей до Європи зросте. Для українців — це стане додатковою процедурою в рамках чинного безвізу.

Цікаво, що збір у 7 євро — один із найнижчих у світі. Наприклад, США стягують 21 долар з європейців, а Велика Британія — 16 фунтів. Тож навіть у разі підвищення плата за в’їзд до ЄС залишиться помірною, вважають у Брюсселі.

Проте доходи від цього збору будуть доволі скромними — менш як 1 млрд євро на рік. Для порівняння: з 2028 року ЄС доведеться щороку сплачувати по 25–30 млрд євро заборгованості. Тому паралельно Єврокомісія розглядає й інші джерела доходів.

Серед них — запровадження 2-єврового збору на імпорт дрібних посилок із Китаю (наприклад, від Shein чи Temu), а також податки на цифрові компанії, криптобізнес, авіацію та прибутки транснаціональних корпорацій.

Утім, подібні ініціативи викликають більше спротиву, адже податки на бізнес традиційно встановлюють окремі країни, і надмірне навантаження може відлякати інвесторів. Так, представник Airbus заявив на бюджетній конференції ЄС: «Обкладати бізнес новими податками — не той шлях, яким слід розвивати європейську конкурентоспроможність».

Натомість в’їзний збір видається більш прийнятним рішенням: технічно його адмініструє ЄС, а не окремі держави. За прогнозами Комісії, до 2027 року нову систему відчує до 50,5 мільйонів мандрівників, вказує видання.

Однак не всі країни підтримують ініціативу. Зокрема, Німеччина під час закритої зустрічі дипломатів цього тижня висловила стурбованість, що подорожі до Європи можуть стати менш привабливими.

Фінальне рішення щодо підвищення збору може бути озвучене вже 16 липня — у рамках офіційної бюджетної пропозиції Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ затвердила нові правила перетину кордону Євросоюзу Entry/exit system (EES). Нова система збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

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