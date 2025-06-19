Верховная Рада создала ВСК по расследованию фактов коррупции в правоохранительных и судебных органах

Председателем ВСК избран Сергей Власенко, заместителем председателя Комиссии – Максим Бужанский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада поддержала постановление 13377 о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах.

Как указано в пояснительной записке, в Украине уже длительное время сохраняется высокий уровень общественного беспокойства по поводу наличия коррупционных практик в правоохранительных и судебных органах.

«Несмотря на наличие и функционирование соответствующих антикоррупционных институтов, общественность, средства массовой информации и международные партнеры неоднократно обращали внимание на случаи злоупотребления властью, избирательного правосудия, конфликтов интересов и прикрытия коррупционных преступлений в системе правосудия.

В СМИ регулярно появляются публикации о новых случаях коррупции в правоохранительных и судебных органах, что лишь подтверждает системный характер этой проблемы и рост общественного запроса на ее безотлагательное решение.

Проблема коррупции в правоохранительных и судебных органах Украины является системной и приобрела критический характер, что абсолютно недопустимо, особенно в условиях полномасштабной войны, когда доверие к государству, справедливость и законность должны быть бесспорными основами единства общества.

Распространение коррупционных практик среди следователей, прокуроров и судей не только подрывает эффективность правосудия, но и создает угрозу национальной безопасности, ослабляет способность государства сопротивляться агрессору и дискредитирует Украину на международной арене.

Создание Временной следственной комиссии позволит провести беспристрастное расследование наиболее резонансных фактов, оценить эффективность функционирования антикоррупционных механизмов и предложить системные изменения», – отмечает автор инициативы Сергей Власенко.

Основными задачами Временной следственной комиссии будут:

1. Сбор, анализ и проверка информации относительно возможных фактов коррупции в деятельности органов прокуратуры, Национальной полиции, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, других правоохранительных органов и судов всех уровней;

2. Оценка эффективности действий соответствующих органов в расследовании коррупционных правонарушений, а также выявление системных недостатков, способствующих безнаказанности или злоупотреблениям;

3. Изучение обстоятельств неправомерного влияния, координации действий заинтересованных лиц или конфликта интересов в деятельности представителей правоохранительных и судебных структур при рассмотрении дел, связанных с коррупцией, бизнесом или политикой;

4. Подготовка и подача Верховной Раде Украины предложений по изменениям в законодательство, направленным на усиление прозрачности, ответственности и независимости правоохранительных и судебных органов;

5. Привлечение потерпевших, экспертов, журналистов-расследователей и представителей общественных организаций к публичным обсуждениям для обеспечения открытости и объективности расследования;

6. Мониторинг выполнения решений органов власти относительно антикоррупционной реформы в системе правосудия и правоохранительной деятельности;

7. Подготовка итогового отчета с изложением установленных фактов, выводов и рекомендаций, который должен быть представлен Верховной Раде Украины для принятия соответствующих решений Верховной Радой Украины.

Определено, что количественный состав ВСК составляет 13 народных депутатов Украины.

Председателем Временной следственной комиссии определён народный депутат Украины Сергей Власенко.

Заместителем председателя ВСК – народный депутат Максим Бужанский.

В состав Временной следственной комиссии избраны следующие народные депутаты Украины:

• Максим Бужанский

• Александр Ткаченко

• Галина Третьякова

• Максим Павлюк

• Валерий Божик

• Павел Фролов

• Максим Саврасов

• Сергей Власенко

• Александра Устинова

• Павел Бакунец

• Ирина Констанкевич

• Григорий Мамка

• Валерий Гнатенко

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.