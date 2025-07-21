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Геннадій Шаповалов заявив, що комплектування війська має стати свідомим вибором громадян

15:01, 21 липня 2025
Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Шаповалов вказав, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян.
Геннадій Шаповалов заявив, що комплектування війська має стати свідомим вибором громадян
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Геннадій Шаповалов виступив із першою заявою після призначення, в якій окреслив пріоритети своєї роботи на посаді. Він наголосив, що для нього це — велика честь і водночас надзвичайна відповідальність.

«Повністю усвідомлюю всі виклики цієї посади. Ціную довіру Президента України, Міністра оборони та Головнокомандувача Збройних Сил України і готовий до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі», — заявив Шаповалов.

Командувач зазначив, що має практичний досвід управління бойовою бригадою, оперативним командуванням «Південь» та угрупованням «Таврія», тому глибоко розуміє потреби особового складу та логіку ухвалення рішень на різних рівнях. Важливим інструментом для розвитку Сухопутних військ він також назвав взаємодію з міжнародними партнерами — для масштабування стандартів та обміну досвідом.

Ключовим завданням Шаповалов назвав генерацію війська, яка включає формування, підготовку та доукомплектування бойових частин. Він наголосив, що комплектування армії має стати свідомим вибором громадян, адже саме на фронті сьогодні вирішується майбутнє України.

Окремий акцент зроблено на вдосконаленні бойової підготовки. Командувач наголосив на важливості впровадження сучасних методик, заснованих на реальному досвіді, та розвитку інструкторського складу.

Серед пріоритетів — розвиток усіх складових Сухопутних військ, зокрема піхоти, танкових підрозділів, артилерії, ППО, армійської авіації, а також активне використання безпілотників, сучасного зв’язку та систем управління.

«Ви — серце нашої оборони», — звернувся Шаповалов до військовослужбовців, пообіцявши підтримку та гідні умови служби.

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ЗСУ армія війна

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