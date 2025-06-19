Зеленський призначив Геннадія Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ.

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

"Призначити Шаповалова Геннадія Миколайовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", - йдеться в указі Президента.

Впродовж 2019-2021 років Шаповалов командував 59 окремою мотопіхотною бригадою імені Якова Гандзюка.

У 2022 році став начальником Головного управління військового співробітництва Збройних сил України.

20 червня 2023 року увійшов до складу Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. У березні 2022 року Шаповалов здобув звання бригадного генерала.

У квітні 2024 року Геннадій Шаповалов став командувачем Оперативного командування Південь, змінивши на цій посаді Андрія Ковальчука, який перейшов на посаду керівника Військової академії Одеси.

Нагадаємо, що генерал-майор Михайло Драпатий залишив посаду командувача Сухопутних військ, яку обіймав близько пів року.

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