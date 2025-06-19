Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками.

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе Президента.

В течение 2019-2021 годов Шаповалов командовал 59 отдельной мотопехотной бригадой имени Якова Гандзюка.

В 2022 стал начальником Главного управления военного сотрудничества Вооруженных сил Украины.

20 июня 2023 г. вошел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. В марте 2022 года Шаповалов получил звание бригадного генерала.

В апреле 2024 года Геннадий Шаповалов стал командующим Оперативного командования Юг, сменив на этом посту Андрея Ковальчука, который перешел на должность руководителя Военной академии Одессы.

Напомним, что генерал-майор Михаил Драпатый покинул пост командующего Сухопутными войсками, который занимал около полугода.

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