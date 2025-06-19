Задушил, а затем выбросил тело в коробке: задержан вероятный убийца 7-летней Соломии Тарасюк из Одессы, фото и видео

В Одесской области нашли мертвой пропавшую накануне 7-летнюю Соломию Тарасюк. В полиции рассказали, что задержали 31-летнего вероятного убийцу ребенка.
Предварительно причиной смерти девочки является удушение. Точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Чтобы скрыть следы преступления, мужчина в коробке вывез тело убитой за несколько кварталов, где бросил в подвальном помещении.
По данным следствия, мужчина проживает рядом с семьей девочки. Ребенок знал соседа, поэтому пошел с ним к нему домой, где он лишил его жизни.
"Я ее задушил, потом мне стало страшно, что она не дышит. Спрятал в сумку и коробку. Коробку в другой район вывез", - рассказал злоумышленник.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
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