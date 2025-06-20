Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований

07:25, 20 июня 2025
Некоторые служащие ТЦК, совершавшие нарушения, направлены в зону боевых действий, но приговоров по расследованиям пока нет.
Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования нарушений во время мобилизации заслушала информацию прокуратуры и военных относительно результатов расследования злоупотреблений служащих ТЦК.

По данным прокуратуры, по фактам применения физического насилия, побоев, причинения телесных повреждений служащими ТЦК в отношении военнообязанных осуществлялось досудебное расследование по 166 уголовным производствам. Из них 17 обвинительных актов направлено в суд. Закрыто – 80 производств.

В отношении превышения полномочий должностными лицами ТЦК проводилось расследование в 339 уголовных производствах. Из них 5 обвинительных актов направлено в суд.

По факту незаконного удержания людей в помещениях ТЦК проводилось досудебное расследование в 208 производствах. На данный момент продолжается расследование по 124. Пока ни одному лицу о подозрении не сообщалось.

По 235 делам по факту незаконного задержания сотрудниками ТЦК проводилось досудебное расследование. Из них в суд направлено – 4. Закрыто 120.

«Приговоров по уголовным производствам данных категорий нет, дела находятся в судах», – подытожил заместитель начальника второго управления Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора Андрей Жоган.

В свою очередь, вр. и. о. командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии сообщил, что определенное количество служащих ТЦК «заменено и отправлено в зону боевых действий».

«По всем случаям, которые подтверждены, мы приняли стопроцентные решения – лица либо сняты с должностей, как правило, отправлены в войска. На сегодня 136 офицеров заменены, отправлены в войска, и сейчас идет процесс замены на других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска – которые были в группах оповещения, охраны. То есть, идет постепенный процесс обновления ТЦК, замены.

Мы надеемся, что эта работа даст определенный результат и снимет негатив», – отметил он.

Также он напомнил, что было разработано соответствующее пособие, которое довели до ТЦК, относительно правил поведения служащих ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины военные приговор досудебное расследование ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований

Некоторые служащие ТЦК, совершавшие нарушения, направлены в зону боевых действий, но приговоров по расследованиям пока нет.

Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

«Джура-Пограничник» и «Джура-Полицейский»: Верховная Рада приняла постановление о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура»

Игра «Джура» способствует получению молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по специализациям «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания территориальной целостности, защиты государственной границы, обеспечения правопорядка.

Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

По словам Даниила Гетманцева, Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП и автоматически применяет освобождение от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду