Приговоров по превышению полномочий служащими ТЦК пока нет — ВСК заслушала данные о результатах расследований

Некоторые служащие ТЦК, совершавшие нарушения, направлены в зону боевых действий, но приговоров по расследованиям пока нет.

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Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования нарушений во время мобилизации заслушала информацию прокуратуры и военных относительно результатов расследования злоупотреблений служащих ТЦК.

По данным прокуратуры, по фактам применения физического насилия, побоев, причинения телесных повреждений служащими ТЦК в отношении военнообязанных осуществлялось досудебное расследование по 166 уголовным производствам. Из них 17 обвинительных актов направлено в суд. Закрыто – 80 производств.

В отношении превышения полномочий должностными лицами ТЦК проводилось расследование в 339 уголовных производствах. Из них 5 обвинительных актов направлено в суд.

По факту незаконного удержания людей в помещениях ТЦК проводилось досудебное расследование в 208 производствах. На данный момент продолжается расследование по 124. Пока ни одному лицу о подозрении не сообщалось.

По 235 делам по факту незаконного задержания сотрудниками ТЦК проводилось досудебное расследование. Из них в суд направлено – 4. Закрыто 120.

«Приговоров по уголовным производствам данных категорий нет, дела находятся в судах», – подытожил заместитель начальника второго управления Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора Андрей Жоган.

В свою очередь, вр. и. о. командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич во время заседания временной следственной комиссии сообщил, что определенное количество служащих ТЦК «заменено и отправлено в зону боевых действий».

«По всем случаям, которые подтверждены, мы приняли стопроцентные решения – лица либо сняты с должностей, как правило, отправлены в войска. На сегодня 136 офицеров заменены, отправлены в войска, и сейчас идет процесс замены на других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска – которые были в группах оповещения, охраны. То есть, идет постепенный процесс обновления ТЦК, замены.

Мы надеемся, что эта работа даст определенный результат и снимет негатив», – отметил он.

Также он напомнил, что было разработано соответствующее пособие, которое довели до ТЦК, относительно правил поведения служащих ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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