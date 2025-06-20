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Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає —ТСК заслухала дані про результати розслідувань

07:25, 20 червня 2025
Деяких службовців ТЦК, які вчиняли порушення, направили до зони бойових дій, але вироків за розслідуваннями поки немає.
Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає —ТСК заслухала дані про результати розслідувань
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування порушень під час мобілізації заслухала інформацію прокуратури та військових стосовно результатів розслідування зловживань службовців ТЦК.

За даними прокуратури, за фактами застосування фізичного насильства, побоїв, спричинення тілесних ушкоджень службовцями ТЦК щодо військовозобов'язаних здійснювалось досудове розслідування по 166 кримінальним провадженням. З яких 17 обвинувальних актів направлено до суду. Закрито – 80 проваджень.

Стосовно перевищення повноважень службовими особами ТЦК проводилося розслідування у 339 кримінальних провадженнях. З них 5 обвинувальних актів направлено до суду.

За фактом незаконного утримання людей в приміщеннях ТЦК проводилось досудове розслідування у 208 провадженнях. Наразі триває розслідування по 124. Поки жодним особам про підозру не повідомлялося.

По 235 справам за фактом незаконного затримання працівниками ТЦК проводилось досудове розслідування. З них до суду направлено – 4. Закрито 120.

«Вироків у кримінальних провадженнях даних категорій немає, справи знаходяться у судах», підсумував заступник начальника другого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора Андрій Жоган.

В свою чергу, т. в. о. командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич під час засідання тимчасової слідчої комісії повідомив, що певна кількість службовців ТЦК «замінена та відправлена до зони бойових дій».

«По всім випадкам, які підтверджені, ми прийняли стовідсоткові рішення – особи або зняті з посад, як правило, відправлені у війська. На сьогодні 136 офіцерів замінені, відправлені до війська, і зараз йде процес заміни на інших посадових осіб.

325 військовослужбовців з числа рядового і сержантського складу вже теж відправлені війська – які були в групах оповіщення, охорони. Тобто, йде поступовий процес оновлення ТЦК, заміни.

Ми сподіваємося, що ця робота дасть певний результат і зніме негатив», зазначив він.

Також він нагадав, що був розроблений відповідний посібник, який довели до ТЦК, стосовно правил поведінки службовців ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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Вироків щодо перевищення повноважень службовцями ТЦК поки немає —ТСК заслухала дані про результати розслідувань

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