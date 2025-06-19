На Одещині знайшли мертвою 7-річну Соломію Тарасюк, яка вийшла з дому та зникла

Дівчинка зникла напередодні, її шукали волонтери та правоохоронці.

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На Одещині знайшли мертвою зниклу безвісти семирічну дівчинку Соломію Тарасюк. У поліції зазначили, що наразі працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини.

Дівчинку від вчора 18 червня розшукували правоохоронці. Вона взяла з собою самокат, вийшла з дому і не повернулась.

Соломію шукали правоохоронці та волонтери. Надвечір 19 червня поліція повідомила, що дівчинку знайшли мертвою.

За даними місцевого видання Думська, дитина вийшла з дому та зникла ввечері 18 червня. Востаннє Соломію бачили у дворі близько 21:30, коли вона каталася на самокаті.

У виданні зазначають, що родина Соломії Тарасюк – це переселенці з Херсонської області.

Фото: поліція

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