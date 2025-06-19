Поскаржився на біль у серці: на Львівщині у Стрийському ТЦК помер 50-річний чоловік

У приміщенні Стрийського ТЦК помер 50-річний мобілізований.

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На Львівщинині у приміщенні Стрийського районного територіального центру комплектування помер 50-річний мобілізований. За попередньою версією медиків, у чоловіка стався інфаркт. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК та СП.

Повідомляється, що поліція доправила до приміщення Стрийського РТЦК та СП 50-річного Олексія Науменка. У чоловіка був відсутній військово-обліковий документ. За даними ТЦК, від початку введення воєнного стану він не з’являвся у ТЦК та не проходив ВЛК.

"Близько 00:55, 18 червня, громадянин поскаржився на пекучий біль в області серця. Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів", — йдеться у повідомленні.

Решту обставин з'ясовують. За цим фактом призначили службове розслідування.

Раніше ми писали, що у Києві мобілізований чоловік впав із вікна автівки намагаючись утекти. У результаті він помер від травм.

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