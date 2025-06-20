Закон про ведення податковою реєстру банківських рахунків громадян потрібен для адаптації платежів до зони євро — Сергій Марченко

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, для приєднання до єдиної зони платежів у євро Верховній Раді доведеться ухвалити закон про реєстр банківських рахунків та сейфів.

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В рамках євроінтеграції Україна має виконати європейські директиви та прийняти відповідні закони. Зокрема законопроект 13233 про приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), який знаходиться на розгляді у парламенті. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на Щорічній дослідницькій конференції «Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цей законопроект уряду – про створення Реєстру банківських рахунків громадян.

«Я вважаю, що нам потрібно прийняти той факт, що якщо ми хочемо отримати можливість здійснення платежів у євро, ми маємо максимально швидко прийняти цей закон. У нас немає іншого вибору. Це наші зобов’язання перед партнерами і це крок, який дозволить адаптувати наші платежі до зони євро», зазначив Марченко.

За його словами, закон дозволить максимально спростити розрахунки в євро. «Не буде необхідності відкривати рахунки в інших країнах, можна буде з України здійснювати ці платежі», зазначив міністр.

Також розрахунки будуть значно прискорені і платежі будуть проводити без комісій.

«Для громадян це також перспектива – для тих, у кого немає проблем із законом, буде можливість показати власні рахунки і сказати, що ми можемо здійснювати платежі у будь-яку країну ЄС», вказав він.

«Звичайно, є багато дискусій стосовно Реєстру рахунків та банківських сейфів. Але ми маємо пройти цей шлях і зрозуміти, що якщо ми хочемо бути прозорими і здійснювати платежі у зоні євро, ми маємо це зробити» – підкреслив Марченко.

За його словами, Молдова та Сербія вже це зробили і отримали інструмент для розрахунків в єврозоні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд вніс законопроект 13233 про реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів громадян. Реєстр буде вести Державна податкова служба.

Метою є впровадження механізму ідентифікації будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи, а також забезпечення своєчасного та без обмежень, безпосереднього доступу до цієї інформації національним підрозділам фінансової розвідки, та доступу для компетентних органів.

Створення відповідного реєстру рахунків і надання Податковій службі доступу до банківської таємниці обговорювалося ще при ухваленні Національної стратегії доходів, виконання якої є частиною вимог міжнародних партнерів України.

Раніше у Мінфіні заявили, що цей законопроект був розроблений спільно з Генеральним директоратом з питань фінансової стабільності Єврокомісії (DG FISMA). Прийняття законопроекту внесене до плану євроінтеграції (Дорожня карта з питань верховенства права).

Разом з тим, законопроект наразі передбачає, що Нацбанк, банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей не передають до Реєстру рахунків і сейфів відомості про операції списання коштів з рахунків чи електронних гаманців чи їх зарахування, залишки коштів, вміст сейфа.

Однак встановлюється обов’язок для Нацбанку, банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей направляти до ДПС повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа.

Законопроект уряду 13233 передбачає також зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність».

До статті 61, яка регулює зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці, додається норми, що Державна податкова служба має право у порядку спеціального доступу або електронної інформаційної взаємодії між реєстрами надавати з Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб отриману від банків інформацію, що становить банківську таємницю наступним органам та особам:

Державній службі фінансового моніторингу

Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Національному антикорупційному бюро України (НАБУ)

Бюро економічної безпеки України (БЕБ)

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК)

органам державної виконавчої служби

приватним виконавцям.

Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Доповнено перелік випадків, коли банки розкривають ДПС банківську таємницю:

у випадках та в обсязі, визначених статтями 39-2 та 39-3 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 69 Податкового кодексу

у випадках та обсязі, визначених статтею 38 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Відповідно до законопроекту неподання банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг, емітентами електронних грошей відповідним податковим органам в строк повідомлення про відкриття або закриття рахунка чи електронного гаманця, повідомлення про укладення чи припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа фізичній особі тягне за собою накладення штрафу у розмірі 680 грн за кожний випадок неподання або затримки.

Інформація з Реєстру рахунків і сейфів надається у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами Держфінмоніторингу, АРМА, НАБУ, БЕБ, НАЗК, органам державної виконавчої служби та приватним виконавцям у порядку, встановленому Положенням про Реєстр рахунків і сейфів.

Крім того, Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13232, відповідно до якого Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій буде розкриватися банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо. В свою чергу, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

Автор: Наталя Мамченко

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