Закон о ведении налоговой реестра банковских счетов граждан нужен для адаптации платежей к зоне евро — Сергей Марченко

По словам министра финансов Сергея Марченко, для присоединения к единой зоне платежей в евро Верховной Раде придется принять закон о реестре банковских счетов и сейфов.

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В рамках евроинтеграции Украина должна выполнить европейские директивы и принять соответствующие законы. В частности, законопроект 13233 о присоединении к Единой зоне платежей в евро (SEPA), который находится на рассмотрении в парламенте. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко на Ежегодной исследовательской конференции «Экономическая и финансовая интеграция в мире потрясений и фрагментации».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект правительства – о создании Реестра банковских счетов граждан.

«Я считаю, что нам нужно принять тот факт, что если мы хотим получить возможность осуществления платежей в евро, мы должны максимально быстро принять этот закон. У нас нет другого выбора. Это наши обязательства перед партнерами, и это шаг, который позволит адаптировать наши платежи к зоне евро», – отметил Марченко.

По его словам, закон позволит максимально упростить расчеты в евро. «Не будет необходимости открывать счета в других странах, можно будет из Украины осуществлять эти платежи», – отметил министр.

Также расчеты будут значительно ускорены, и платежи будут проводиться без комиссий.

«Для граждан это также перспектива – для тех, у кого нет проблем с законом, будет возможность показать собственные счета и сказать, что мы можем осуществлять платежи в любую страну ЕС», – указал он.

«Конечно, есть много дискуссий относительно Реестра счетов и банковских сейфов. Но мы должны пройти этот путь и понять, что если мы хотим быть прозрачными и осуществлять платежи в зоне евро, мы должны это сделать», – подчеркнул Марченко.

По его словам, Молдова и Сербия уже это сделали и получили инструмент для расчетов в еврозоне.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство внесло законопроект 13233 о реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов граждан. Реестр будет вести Государственная налоговая служба.

Целью является внедрение механизма идентификации любых физических или юридических лиц, которые удерживают или контролируют платежные и банковские счета и депозитные сейфы, а также обеспечение своевременного и без ограничений, непосредственного доступа к этой информации национальным подразделениям финансовой разведки, и доступа для компетентных органов.

Создание соответствующего реестра счетов и предоставление Налоговой службе доступа к банковской тайне обсуждалось еще при принятии Национальной стратегии доходов, выполнение которой является частью требований международных партнеров Украины.

Ранее в Минфине заявили, что этот законопроект был разработан совместно с Генеральным директоратом по вопросам финансовой стабильности Еврокомиссии (DG FISMA). Принятие законопроекта внесено в план евроинтеграции (Дорожная карта по вопросам верховенства права).

Вместе с тем, законопроект сейчас предусматривает, что Нацбанк, банки, другие финансовые учреждения, небанковские поставщики платежных услуг, эмитенты электронных денег не передают в Реестр счетов и сейфов сведения об операциях списания средств со счетов или электронных кошельков или их зачисления, остатки средств, содержимое сейфа.

Однако устанавливается обязанность для Нацбанка, банков, других финансовых учреждений, небанковских поставщиков платежных услуг, эмитентов электронных денег направлять в ГНС уведомления об открытии или закрытии счетов или электронных кошельков физических лиц, заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа.

Законопроект правительства 13233 предусматривает также изменения в Закон «О банках и банковской деятельности».

К статье 61, которая регулирует обязательства банков по сохранению банковской тайны, добавляются нормы, что Государственная налоговая служба имеет право в порядке специального доступа или электронного информационного взаимодействия между реестрами предоставлять из Реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц полученную от банков информацию, составляющую банковскую тайну, следующим органам и лицам:

Государственной службе финансового мониторинга

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)

Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ)

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ)

Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)

органам государственной исполнительной службы

частным исполнителям.

Порядок раскрытия для них банковской тайны будет регулироваться Положением о Реестре счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц.

Дополнен перечень случаев, когда банки раскрывают ГНС банковскую тайну:

в случаях и в объеме, определенных статьями 39-2 и 39-3 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 69 Налогового кодекса

в случаях и объеме, определенных статьей 38 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

В соответствии с законопроектом непредставление банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг, эмитентами электронных денег соответствующим налоговым органам в срок сообщения об открытии или закрытии счета или электронного кошелька, сообщения о заключении или прекращении договора о предоставлении индивидуального банковского сейфа физическому лицу влечет за собой наложение штрафа в размере 680 грн за каждый случай непредставления или задержки.

Информация из Реестра счетов и сейфов предоставляется в порядке специального доступа и/или электронного информационного взаимодействия между электронными реестрами Госфинмониторинга, АРМА, НАБУ, БЭБ, НАПК, органам государственной исполнительной службы и частным исполнителям в порядке, установленном Положением о Реестре счетов и сейфов.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13232, в соответствии с которым Государственная налоговая служба сможет получать по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой будет раскрываться банковская тайна в отношении счетов граждан, которые находят через эти платформы клиентов для оказания сервисных услуг, продают товары, предлагают в аренду жилье и тому подобное. В свою очередь, онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес места расположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

Автор: Наталя Мамченко

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