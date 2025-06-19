Иран впервые провел прямые переговоры с США на фоне обострения конфликта с Израилем

Иранская сторона заявила, что «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон будет давить на Израиль.

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Специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с момента обострения конфликта с Израилем. Иранский и американский дипломаты пытались найти дипломатическое решение сложившейся ситуации. Об этом сообщает Reuters.

По словам дипломатов, Аракчи заявил Виткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит свои атаки.

Собеседники издания подчеркнули, что переговоры включали краткое обсуждение предложения США, предоставленного Ирану в конце мая, которое направлено на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Это предложение Тегеран тогда отклонил.

Отмечается, что телефонные переговоры на этой неделе были самыми содержательными с начала переговоров между сторонами в апреле.

Региональный дипломат, близкий к Тегерану, сообщил изданию, что Аракчи сказал Виткоффу, что Тегеран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если Вашингтон будет оказывать давление на Израиль.

Европейский дипломат заявил: «Аракчи сообщил Виткоффу, что Иран готов вернуться к ядерным переговорам, но не сможет этого сделать, если Израиль продолжит бомбардировки».

За исключением кратких встреч после пяти раундов непрямых переговоров с апреля по поводу многолетнего ядерного спора Ирана, Аракчи и Виткофф ранее не поддерживали прямых контактов, пишет Reuters.

Второй региональный дипломат заявил, что «первый звонок инициировал Вашингтон, который также выдвинул новое предложение» для преодоления тупиковой ситуации, связанной с расхождением в красных линиях.

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