Владимир Зеленский распорядился усилить давление на теневой флот РФ и синхронизировать санкции Украины и партнеров

По словам Зеленского, Украина продолжает политику давления на российский танкерный флот.

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Президент Владимир Зеленский провёл совещание по санкционной политике и совместным с партнёрами ограничительным мерам против России и её союзников.

«Согласовали конкретные решения. Первое — на сто процентов синхронизировать санкции нашего государства и партнёров. Санкционные пакеты Европейского Союза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины», — рассказал Президент.

Он отметил, что Украина продолжает политику давления на российский танкерный флот и сообщил, что поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть.

«Соответствующие решения должны быть также синхронизированы с партнёрами. Фиксируем факты, что одни и те же нефтяные танкеры используются и Россией, и Ираном для финансирования войны. Отдельно работаем над введением санкций против газовозов, которые россияне рассчитывают использовать для своих проектов», — подчеркнул Зеленский.

Также на совещании рассмотрели новые направления санкций с целью усложнить РФ возможность затягивать войну. Президент объяснил, что, в частности, это касается финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в РФ для производства оружия.

Зеленский поручил расширить возможности для парламентской дипломатии, работы с общественными лидерами и корпоративным сектором ради поддержки новых санкционных решений.

«МИД Украины, разведка и Национальный банк Украины должны обеспечить более ощутимые результаты санкционного давления на Россию и её союзников», — резюмировал Зеленский.

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