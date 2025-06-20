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Закон о множественном гражданстве не дает ответа, как быть с кандидатами в судьи, которые легально получат иностранное гражданство

07:55, 20 июня 2025
Закон разрешает иметь несколько гражданств, но не дает ответа на вопрос – как быть с гражданами Украины, которые легально приобретут иностранное гражданство и затем будут претендовать на государственные должности.
Закон о множественном гражданстве не дает ответа, как быть с кандидатами в судьи, которые легально получат иностранное гражданство
Источник фото: ВККС
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Закон о множественном гражданстве позволяет гражданам Украины при определенных условиях иметь несколько гражданств.

Вместе с тем, редакция законопроекта 11469, принятая в целом, не дает ответа на вопрос, как быть с гражданами Украины, которые легально приобретут иностранное гражданство и затем будут претендовать на государственные должности.

К примеру, с кандидатами в судьи.

Так, статья 126 Конституции Украины предусматривает, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства.

Аналогично статья 121 закона о судоустройстве и статусе судей устанавливает, что полномочия судьи прекращаются в случае приобретения судьей гражданства другого государства – со дня прекращения приобретения гражданства другого государства. Приобретением гражданства другого государства для целей этой статьи признается:

  • получение судьей статуса гражданина другого государства в результате действий, совершенных таким судьей или от его имени по его поручению или с его согласия для создания соответствующих правовых последствий;
  • в случае, если судьей получен статус гражданина другого государства в силу закона или иным образом без его согласия, - несовершение судьей действий для лишения статуса гражданина другого государства в течение 10 дней со дня, когда судье стало известно о получении такого статуса.

Следовательно, возникает вопрос, должен ли будет кандидат в судьи перед тем, как участвовать в соответствующем конкурсе, отказаться от иностранного гражданства, если он приобрел его совершенно легально в соответствии с новым законом о множественном гражданстве.

Как показывает практика, даже в текущем отборе, по данным ВККС, некоторые кандидаты в судьи подавали документы, находясь за границей. Поэтому не исключено, что законодателю в будущем придется внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать потенциальные противоречия.

Автор: Наталя Мамченко

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