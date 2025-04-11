Добор судей и перевод в местный суд — ВККС обнародовала статистику по подаче документов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала географию лиц, подавших документы для участия в отборе и для перевода в местный суд.
Пятерка лидеров по областям:
1. Киевская область и город Киев — 1980
2. Днепропетровская область — 889
3. Львовская область — 629
4. Харьковская область — 604
5. Одесская область — 584
«Этот срез важен как для юридического сообщества, так и для общественности. Он позволяет оценить уровень заинтересованности и вовлеченности регионов в процесс формирования судейского корпуса.
Для специалистов в сфере права — это источник аналитической информации о конкуренции и перспективах в пределах отдельных регионов.
Для общества — показатель открытости процедуры и широкого охвата потенциальных кандидатов в судьи по всей стране», — отметили в ВККС.
В Комиссии также сообщили, что 8 человек подали документы для участия в отборе, находясь за пределами Украины — в Германии, Польше и Франции.
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