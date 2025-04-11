Добір суддів та переведення до місцевого суду — ВККС оприлюднила статистику щодо подачі документів

8 осіб подали документи для участі в доборі, перебуваючи за межами України – у Німеччині, Польщі та Франції.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України оприлюднила географію осіб, які подали документи для участі в доборі та для переведення до місцевого суду.

П’ятірка лідерів за областями:

1. Київська область та місто Київ – 1980

2. Дніпропетровська область – 889

3. Львівська область – 629

4. Харківська область – 604

5. Одеська область – 584

«Цей розріз є важливим як для правничої спільноти, так і для громадськості. Він дозволяє оцінити рівень зацікавленості та залученості регіонів до процесу формування суддівського корпусу.

Для фахівців у сфері права – це джерело аналітичної інформації про конкуренцію та перспективи в межах окремих регіонів.

Для суспільства – показник відкритості процедури та широкого охоплення потенційних кандидатів у судді по всій країні», - зазначили у ВККС.

У Комісії також зазначили, що 8 осіб подали документи для участі в доборі, перебуваючи за межами України – у Німеччині, Польщі та Франції.

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