У НАБУ шукають детективів у Київ, Харків та Дніпро – куди подавати документи

Відкрито 4 посади детектива Національного бюро підрозділу детективів Головних підрозділів детективів.

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Національне антикорупційне бюро повідомило про прийом документів на вакансії детективів у НАБУ.

Зокрема, шукають детектива Національного бюро підрозділу детективів Головних підрозділів детективів (з наданням робочого місця у м. Києві, м. Харкові, м. Дніпрі) – 4 посади.

Актуальні посади передбачають роботу щодо виявлення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень.

«Шукаємо професіонала, який готовий до викликів у сфері боротьби з корупцією, здатного брати на себе відповідальність за досудове розслідування кримінальних правопорушень, здійснювати оперативно-розшукову діяльність, виявляти злочини та причетних осіб, збирати докази їх винуватості та виявляти необґрунтовані активи», - прокоментували у Бюро.

Які вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта: магістр (спеціаліст) або бакалавр (дипломований після 2015 року);

вільне володіння державною мовою;

володіння однією з мов Європейського Союзу буде додатковою перевагою;

стаж роботи, пов’язаної із проведенням оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та/або наглядом за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, не менше двох років або стаж роботи в Головному підрозділі детективів, Управлінні внутрішнього контролю Національного бюро не менше одного року.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити електронну форму кандидата, додати фото та деякі документи, як-от заяву про участь у конкурсі та сертифікат про рівень володіння державною мовою.

За результатами конкурсу, кандидати, які відповідатимуть кваліфікаційним вимогам та матимуть належні особисті, ділові і моральні якості, зможуть займати вакантні посади, які з’являтимуться у межах розширення штату НАБУ, за спрощеною процедурою.

Анкету кандидата на посаду можна знайти тут – посилання.

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