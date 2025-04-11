В НАБУ ищут детективов в Киев, Харьков и Днепр – куда подавать документы

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о приеме документов на вакансии детективов в НАБУ.
В частности, ищут детектива Национального бюро подразделения детективов Главных подразделений детективов (с предоставлением рабочего места в г. Киеве, г. Харькове, г. Днепре) – 4 вакансии.
Актуальные должности предполагают работу по выявлению, расследованию и раскрытию коррупционных правонарушений.
«Ищем профессионала, готового к вызовам в сфере борьбы с коррупцией, способного брать на себя ответственность за досудебное расследование уголовных правонарушений, осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выявлять преступления и причастных лиц, собирать доказательства их виновности и выявлять необоснованные активы», — прокомментировали в Бюро.
Какие требования к кандидатам:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму кандидата, добавить фото и некоторые документы, такие как заявление об участии в конкурсе и сертификат о уровне владения государственным языком.
По результатам конкурса, кандидаты, которые будут соответствовать квалификационным требованиям и иметь должные личные, деловые и моральные качества, смогут занимать вакантные должности, которые появятся в рамках расширения штата НАБУ, по упрощенной процедуре.
Анкету кандидата на должность можно найти здесь – ссылка.
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