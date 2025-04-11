Практика судов
  1. В Украине

В НАБУ ищут детективов в Киев, Харьков и Днепр – куда подавать документы

12:33, 11 апреля 2025
Открыты 4 должности детектива Национального бюро подразделения детективов Главных подразделений детективов.
В НАБУ ищут детективов в Киев, Харьков и Днепр – куда подавать документы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о приеме документов на вакансии детективов в НАБУ.

В частности, ищут детектива Национального бюро подразделения детективов Главных подразделений детективов (с предоставлением рабочего места в г. Киеве, г. Харькове, г. Днепре) – 4 вакансии.

Актуальные должности предполагают работу по выявлению, расследованию и раскрытию коррупционных правонарушений.

«Ищем профессионала, готового к вызовам в сфере борьбы с коррупцией, способного брать на себя ответственность за досудебное расследование уголовных правонарушений, осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выявлять преступления и причастных лиц, собирать доказательства их виновности и выявлять необоснованные активы», — прокомментировали в Бюро.

Какие требования к кандидатам:

  • высшее юридическое образование: магистр (специалист) или бакалавр (дипломированный после 2015 года);
  • свободное владение государственным языком;
  • владение одним из языков Европейского Союза будет дополнительным преимуществом;
  • стаж работы, связанной с проведением оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования и/или надзором за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессуального руководства досудебным расследованием, не менее двух лет или стаж работы в Главном подразделении детективов, Управлении внутреннего контроля Национального бюро не менее одного года.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную форму кандидата, добавить фото и некоторые документы, такие как заявление об участии в конкурсе и сертификат о уровне владения государственным языком.

По результатам конкурса, кандидаты, которые будут соответствовать квалификационным требованиям и иметь должные личные, деловые и моральные качества, смогут занимать вакантные должности, которые появятся в рамках расширения штата НАБУ, по упрощенной процедуре.

Анкету кандидата на должность можно найти здесь – ссылка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За военнослужащими будут сохраняться авторские права на изобретения, созданные ими во время военной службы — комитет рекомендовал принять законопроект

Кроме того, Устав внутренней службы ВСУ предлагают дополнить нормой, согласно которой приказом на военнослужащего может быть возложена обязанность осуществления интеллектуальной, творческой, в том числе инновационной, изобретательской или рационализаторской деятельности.

ВККС совместно с ГРД в течение 2 лет будет проверять декларации добропорядочности судей Верховного Суда и ВАКС – Минюст внес законопроект

Кабмин зарегистрировал разработанный Минюстом законопроект, который предусматривает проверку деклараций добропорядочности и семейных связей судей Антикоррупционного суда и Верховного Суда в течение двух лет.

Члены Общественного совета добропорядочности заработали в 2024 году более 32 млн гривен

Хотя 2024 год был финансово успешным для многих членов Общественного совета добропорядочности, доходы всех двадцати представителей общественности все же очень разные.

«Это не то, на что мы рассчитывали» – в Верховной Раде недовольны содержанием программы по истории украинской государственности для кандидатов в судьи

Народные депутаты считают, что вопросы о разных племенах, княжествах и исторических событиях не имеют ничего общего с начальной идеей тестирования на знание истории украинской государственности.

Суд выразил несогласие с позицией Верховного Суда, что незаконная мобилизация с нарушением порядка прохождения ВЛК не является основанием для увольнения с военной службы: «Противоправные действия не могут вызывать правомерных последствий»

«Суд не соглашается с позицией Верховного Суда, что факт непрохождения медосмотра во время призыва на военную службу не является свидетельством непригодности и не является основанием для увольнения с военной службы», – указал в своем решении относительно мобилизации больного хроническим вирусным гепатитом мужчины Днепропетровский окружной административный суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду