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Судам придется учить английское право — в США планируют мониторинг и реформу судебной и правоохранительной системы Украины

12:17, 11 апреля 2025
В США активно обсуждается возможность расширения правоприменения США в Украине, а также необходимость реформирования украинской правоохранительной и судебной систем в сторону их прозрачности и независимости как неотъемлемое условие дальнейшего экономического и политического сотрудничества между странами, отмечает Ариэль Коэн.
Судам придется учить английское право — в США планируют мониторинг и реформу судебной и правоохранительной системы Украины
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На фоне обостряющихся противоречий по тарифам, все дальше разделяющих Европу и США, в Вашингтоне обсуждают вопрос применения юрисдикции США в Украине и реформу правоохранительной и судебной системы как обязательное условие дальнейшего сотрудничества двух стран.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на комментарий Ариэля Коэна - доктора дипломатии и права, члена Совета Международных отношений США, ведущего эксперта Атлантического Совета, управляющего директора Международного центра по налогам и инвестициям, специалиста по международным политическим рискам и стратегическим коммуникациям, основателя фирмы International Market Analysis.

В связи с этим в США активно обсуждается возможность расширения правоприменения Соединённых Штатов в Украине, а также необходимость реформирования украинской правоохранительной и судебной систем в сторону их прозрачности и независимости как неотъемлемое условие дальнейшего экономического и политического сотрудничества между странами, отмечает Ариэль Коэн.

О двустороннем соглашении между США и Украиной

Украина объективно находится в очень непростой военной, геополитической и экономической ситуации. Давление России не прекращается. Европейская помощь поступает недостаточно оперативно. Она нуждается в поддержке США, в то время как для администрации Дональда Трампа крайне важно продемонстрировать лидерство и выполнение взятых на себя внешнеполитических предвыборных обещаний, в том числе, в вопросах достижения перемирия в Украине и стабилизации международных партнёрств. Поэтому согласование и подписание соглашения выглядит вполне вероятным.

Американский бизнес уже сегодня проявляет некоторый интерес к возможностям инвестирования и промышленного сотрудничества с Украиной. Однако внутренние и внешнеполитические риски очень высоки, и реализация таких инвестиций маловероятна или даже невозможна без надлежащей, развитой институциональной и юридической базы.

Для защиты инвестиций необходимо наличие независимой, справедливой и эффективной правоохранительной и судебной системы, которая, по мнению американских деловых кругов и международных наблюдателей, в Украине в настоящее время отсутствует. Я почти три десятилетия являюсь старшим советником Украинско-Американского Делового Совета, и постоянно становлюсь свидетелем того, как страдает американский бизнес от некомпетентности и коррумпированности чиновничьего аппарата, да и более высоких кругов в Киеве.

Проблемы и недостатки системы поддержки иностранных инвестиций

Согласно последним отчётам Государственного департамента США, среди основных системных проблем Украины выделяются бюрократизация государственных процессов и высокий уровень коррупции на всех уровнях власти. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, таких как НАБУ, САП и ВАКС - их деятельность не привела к ожидаемым результатам. В Администрации Трампа с подозрением относятся к этим системам, по их мнению, созданным предыдущей властью.

Более того, республиканцы обвиняют эти органы в том, что они системно подыгрывали Демократам, вели политически мотивированные дела, играя против Республиканцев и лично против Дональда Трампа. Белый Дом, некоторые конгрессмены и сенаторы, и часть экспертного сообщества относится к этим институциям с недоверием.

Одной из обсуждаемых инициатив является проведение независимого расследования деятельности украинских антикоррупционных органов с участием американских правоохранительных и внешнеполитческих служб. Такая мера может иметь значение для будущего украинско-американских отношений.

Если это произойдет, реализация данной инициативы требует времени и согласований. В настоящий момент рассматриваются модели углубленного взаимодействия с американскими правоохранительными структурами, а также возможность применения элементов юрисдикции США к определённым категориям дел, особенно в инвестиционной и уголовно-надзорной деятельности государственных чиновников, прокуроров и судов.

Очевидно, что тотальная перезагрузка национальных институтов в Украине возьмёт много времени и усилий. Скорее, будет произведена поэтапная оценка деятельности конкретных чиновников, прокуроров и судей с индивидуальным подходом к их ответственности. Будут проведены тренинги, переподготовка силовиков, прокурорско-судейского состава, высшего звена следователей. Наивно полагать, что американские спецслужбы не обладают объективной информацией о наиболее одиозных фигурах в украинской правовой системе.

О защите прав человека в Украине

Несмотря на то, что в условиях войны ресурсы страны направлены на оборону, Украина может и должна показывать свои отличия от российской системы авторитаризма. Однако, в Вашингтоне все чаще фиксируются сигналы об ухудшении не только инвестиционного климата, но и о нарушениях прав человека. Это усугубляет ситуацию для друзей Украины, для Громады.

И эта информация поступает из обьективных, неполитизированных источников. Один из ключевых таких источников - Харьковская правозащитная группа (ХПГ), являющаяся постоянным партнёром международных правозащитных структур. Их аналитика зачастую является одним из источников ежегодного отчёта о правах человека в Украине Государственного департамента США. По данным мониторинга ХПГ, ситуация в сфере прав человека остаётся критической.

Украинский бизнес продолжает жаловаться на давление со стороны силовых органов. Прокуратура и суды зачастую не только не защищают предпринимателей, но и действуют в координации с политическими и другими структурами, с недобросовестными конкурентами, покрывают нарушения и даже участвуют в незаконных преследованиях.

В ряде случаев фиксируются признаки заказных дел, инициированных как из высших эшелонов власти, так и по указанию руководства правоохранительных органов, оказывающих давление на судей с целью получения нужных решений.

Яркий пример - так называемое "дело Мазепы", в котором фонд с американскими инвестициями рискует потерять имущество, и глава фонда подвергся уголовному преследованию якобы за сделку по приобретению земли, совершённую десятилетия назад.

Если в США сотрудничество с государством считается признаком надёжности и репутации, то в Украине оно зачастую оборачивается для бизнеса уголовным преследованием и потерей активов.

Некоторые дела в условиях войны, наносят ущерб как экономическим, так и репутационным и даже геополитическим интересам Украины.

Как эксперт в энергетике приведу пример, который ХПГ включила в свой мониторинг. Дело компании З.М. В конце 2000-х годов компания приобрела 25 000 тонн мазута, хранящегося в государственных резервуарах. Однако продукция не была отгружена покупателю, решения суда об возврате имущества не исполнены, компенсация и стоимость не выплачена.

При этом, антикоррупционные органы вместо преследования виновных чиновников, завладевших имуществом частной компании, инициировали уголовные дела против адвокатов и предпринимателей за обращение в национальные и международные суды.

Более того, в этом деле пытались дискредитировать судью ЕСПЧ от Украины, вступили в конфликт с международным судом, который рассматривает иски Украины против России. Были случаи угроз правозащитникам и адвокатам, работавшим с международными структурами. Это не выглядит как защита бизнеса и предпринимательства или государственно-частное партнерство. По мнению правозащитников, это - преследование с совсем другой целью.

О главном раввине Украины

Я неоднократно встречался с р. Моше Асманом. Это светлый, духовно сильный человек. Это апогей абсурда - организована слежка и прослушка… за Центральной синагогой Киева, включая конфликт с главным раввином Украины Моше Асманом, признанным лидером Хабад-движения и международным религиозным и духовным авторитетом, в том числе в США.

Подобные действия вызвали негативную реакцию как в украинской еврейской общине, так и среди представителей американского политического истеблишмента. В Киеве забыли, что семья Дональда Трампа тесно связана с Хабадом, дочь Иванка Трамп и его зять Джаред Кушнир пожертвовали более 1 миллиона долларов этому течению иудаизма, а сам раввин Асман неоднократно встречался с высокопоставленными представителями администрации США, включая участие в официальных церемониях инаугурации Президента США.Недавно по приглашению раввина Асмана в Украину прибыл пастор

Марк Бернс, часто упоминаемый как личный духовный советник Дональда Трампа, чей голос сегодня имеет весомое значение в формировании новой стратегии и политики Америки; раввин Асман, раввин Асман построил с ним теплые отношения.

В условиях, когда Украине жизненно необходимо укреплять связи с международными партнёрами и искать союзников, она, наоборот, вступает в конфликты, тем самым играя на руку своим противникам.

Подобные инциденты формируют в Белом доме реальное представление о ситуации в Украине и инвестиционном климате.

Обеспечение юридических и правоприменительных механизмов с использованием американской юрисдикции рассматривается администрацией как необходимые срочные мероприятия в рамках проведения всеобъемлющих институциональных реформ. Мониторинг деятельности чиновников, судей и прокуроров и неукоснительное соблюдение прав человека – это не просто условие оказания помощи, не только требование важнейших иностранных партнеров, а настоятельная потребность для самих граждан Украины.

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