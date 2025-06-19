Марк Рютте готовит значительные сокращения в штабных отделах НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два отделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициирует масштабную реструктуризацию, сокращая рабочие места в штаб-квартире в Брюсселе. Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Politico.

«Он фактически применяет к НАТО действия DOGE», — сказал один из чиновников Альянса, имея в виду радикальное сокращение федерального правительства США специальным департаментом DOGE под руководством Илона Маска в начале этого года.

Как отмечает Politico, реорганизация, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп однажды может выйти из военного Альянса, а также накануне решающего саммита, который начнется в Гааге и в котором должен принять участие американский лидер.

Реформы также происходят на фоне сложной геополитической и оборонной обстановки, когда войны сотрясают Украину и Ближний Восток, а администрация Трампа неоднократно предупреждала, что США могут отойти на второй план в будущем, когда речь идет о безопасности Европы, пишет издание.

Когда Рютте принял бразды правления от Йенса Столтенберга в прошлом году после десятилетнего пребывания последнего у власти, он использовал свою инаугурационную речь, чтобы заявить, что есть «работа, которую нужно сделать» для улучшения НАТО. «Моя задача — гарантировать, что… мы продолжим адаптировать наш Альянс к более сложному миру», — сказал он.

Рютте не терял времени на реструктуризацию бюрократии Альянса, сообщает Politico.

По сообщениям, за последние месяцы он провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений, включая сокращение международных подразделений НАТО с восьми до шести. Подразделениями, подлежащими сокращению, являются Отдел публичной дипломатии, выполняющий функции пресс-службы НАТО, и Отдел исполнительного управления, кадровое подразделение альянса.

Их функции в значительной степени будут поглощены другими подразделениями. Однако помощники генерального секретаря — начальники подразделений, назначаемые генеральным секретарем при участии стран-членов альянса — просто прекратят свое существование, информирует издание.

Десятки должностей в конечном итоге будут сокращены в рамках реорганизации, сказал другой чиновник Politico, добавив, что сокращения «не кажутся значительными», и персонал также будет нанят.

«Это то, что происходит, когда у вас новый генеральный секретарь», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, когда его спросили о планах Рютте по реструктуризации альянса.

Бывший высокопоставленный чиновник сказал, что реформа Рютте не была столь масштабной, как инициатива Илона Маска по Департаменту эффективности правительства США, в результате которой американские федеральные служащие были уволены, а американские агентства закрыты практически без предупреждения, хотя во многих случаях сотрудники впоследствии были вновь наняты.

Отмечается, что штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, в ней работает около 4000 человек, включая около 1500 международных сотрудников, за которых отвечает Рютте.

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