Практика судов
  1. В мире

Марк Рютте готовит значительные сокращения в штабных отделах НАТО

18:01, 19 июня 2025
Генсек НАТО Марк Рютте планирует ликвидировать два отделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе.
Марк Рютте готовит значительные сокращения в штабных отделах НАТО
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте инициирует масштабную реструктуризацию, сокращая рабочие места в штаб-квартире в Брюсселе. Рютте планирует ликвидировать два подразделения и сократить десятки должностей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Politico.

«Он фактически применяет к НАТО действия DOGE», — сказал один из чиновников Альянса, имея в виду радикальное сокращение федерального правительства США специальным департаментом DOGE под руководством Илона Маска в начале этого года.

Как отмечает Politico, реорганизация, о которой ранее не сообщалось, происходит на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп однажды может выйти из военного Альянса, а также накануне решающего саммита, который начнется в Гааге и в котором должен принять участие американский лидер.

Реформы также происходят на фоне сложной геополитической и оборонной обстановки, когда войны сотрясают Украину и Ближний Восток, а администрация Трампа неоднократно предупреждала, что США могут отойти на второй план в будущем, когда речь идет о безопасности Европы, пишет издание.

Когда Рютте принял бразды правления от Йенса Столтенберга в прошлом году после десятилетнего пребывания последнего у власти, он использовал свою инаугурационную речь, чтобы заявить, что есть «работа, которую нужно сделать» для улучшения НАТО. «Моя задача — гарантировать, что… мы продолжим адаптировать наш Альянс к более сложному миру», — сказал он.

Рютте не терял времени на реструктуризацию бюрократии Альянса, сообщает Politico.

По сообщениям, за последние месяцы он провел две внутренние встречи с персоналом, чтобы объявить о волне изменений, включая сокращение международных подразделений НАТО с восьми до шести. Подразделениями, подлежащими сокращению, являются Отдел публичной дипломатии, выполняющий функции пресс-службы НАТО, и Отдел исполнительного управления, кадровое подразделение альянса.

Их функции в значительной степени будут поглощены другими подразделениями. Однако помощники генерального секретаря — начальники подразделений, назначаемые генеральным секретарем при участии стран-членов альянса — просто прекратят свое существование, информирует издание.

Десятки должностей в конечном итоге будут сокращены в рамках реорганизации, сказал другой чиновник Politico, добавив, что сокращения «не кажутся значительными», и персонал также будет нанят.

«Это то, что происходит, когда у вас новый генеральный секретарь», — сказал бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, когда его спросили о планах Рютте по реструктуризации альянса.

Бывший высокопоставленный чиновник сказал, что реформа Рютте не была столь масштабной, как инициатива Илона Маска по Департаменту эффективности правительства США, в результате которой американские федеральные служащие были уволены, а американские агентства закрыты практически без предупреждения, хотя во многих случаях сотрудники впоследствии были вновь наняты.

Отмечается, что штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, в ней работает около 4000 человек, включая около 1500 международных сотрудников, за которых отвечает Рютте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

НАТО Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесла изменения относительно подачи налоговой отчетности мобилизованными адвокатами и другими самозанятыми лицами

Закон предусматривает, что благодаря автоматическому получению Государственной налоговой службой информации из Реестра военнообязанных «Оберег» будет упрощен ряд процессов.

Андрей Сибига заявил, что для госслужащих и судей множественное гражданство остается запрещенным, хотя принятый закон отдельно их не выделяет

Принятый Радой закон о множественном гражданстве отдельно не выделяет такую категорию лиц, как «судьи и госслужащие», а содержит общие нормы о случаях признания множественного гражданства у «граждан Украины».

«Джура-Пограничник» и «Джура-Полицейский»: Верховная Рада приняла постановление о Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игре «Джура»

Игра «Джура» способствует получению молодежью первичных общевойсковых и специальных компетенций, в том числе по специализациям «Джура-Защитник», «Джура-Десантник», «Джура-Пограничник», «Джура-Гвардеец», «Джура-Полицейский», необходимых для отстаивания территориальной целостности, защиты государственной границы, обеспечения правопорядка.

Военнослужащих-ФОП, служащих по контракту, освободили от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ – принят закон

По словам Даниила Гетманцева, Верховная Рада приняла закон, согласно которому налоговая автоматически получает данные о военных-ФОП и автоматически применяет освобождение от уплаты НДФЛ, ЕН, военного сбора и ЕСВ.

Инфраструктура сможет восстанавливаться не по принципу «все из бюджета», а в партнерстве – с бизнесом и с донорами – Юлия Свириденко

Юлия Свириденко отметила, что благодаря принятию закона о публично-частном партнерстве Украина сможет получить в ближайшие годы до миллиарда долларов инвестиций в конкретные проекты – в том числе порты и больницы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України