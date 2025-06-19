Марк Рютте готує значні скорочення у штабних відділах НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте планує ліквідувати два відділи та скоротити десятки посад у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте ініціює масштабну реструктуризацію, скорочуючи робочі місця у штаб-квартирі в Брюсселі. Рютте планує ліквідувати два підрозділи і скоротити десятки посад у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Politico.

"Він фактично застосовує до НАТО дії DOGE", - сказав один чиновник Альянсу, маючи на увазі радикальне скорочення федерального уряду США спеціальним департаментом DOGE під керівництвом Ілона Маска на початку цього року.

Як зазначає Politico, реорганізація, про яку раніше не повідомлялося, відбувається на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп одного разу може вийти з військового Альянсу, а також напередодні вирішального саміту, який розпочнеться у Гаазі та в якому має взяти участь американський лідер.

Реформи також відбуваються на складному геополітичному та оборонному тлі, коли війни стрясають Україну та Близький Схід, а адміністрація Трампа неодноразово попереджала, що США можуть відійти на другий план у майбутньому, коли йдеться про безпеку Європи, пише видання.

Коли Рютте прийняв кермо влади від Єнса Столтенберга минулого року після десятирічного перебування останнього при владі, він використав свою інавгураційну промову, щоб оголосити, що є "робота, яку потрібно зробити" для покращення НАТО. "Моя робота - гарантувати, що… ми продовжимо адаптувати наш Альянс до більш складного світу", - сказав він.

Рютте не гаяв часу на реструктуризацію бюрократії Альянсу, повідомляє Politico.

Як повідомляється, за останні місяці він провів дві внутрішні наради з персоналом, щоб оголосити про хвилю змін, включаючи скорочення міжнародних підрозділів НАТО з восьми до шести. Підрозділами, які підлягають скороченню, є Відділ публічної дипломатії, який виконує функції пресслужби НАТО, та Відділ виконавчого управління, кадровий відділ альянсу.

Їхні функції значною мірою будуть поглинені іншими підрозділами. Але помічники генерального секретаря — начальники підрозділів, які призначає генеральний секретар за участю країн-членів альянсу — просто припинять своє існування, інформує видання.

Десятки посад зрештою буде скорочено в межах реорганізації, сказав інший чиновник Politico, додавши, що скорочення "не здаються значними", і персонал також буде найнятий.

"Це те, що відбувається, коли у вас новий генеральний секретар", - сказав колишній високопосадовець НАТО, коли його запитали про плани Рютте щодо реструктуризації альянсу.

Колишній високопосадовець сказав, що реформа Рютте не була такою масштабною, як ініціатива Ілона Маска щодо Департаменту ефективності уряду США, у результаті якої американські федеральні службовці були звільнені, а американські агенції закриті практично без попередження, хоча в багатьох випадках співробітники зрештою були найняті назад.

Зазначається, що штаб-квартира НАТО знаходиться в Брюсселі, в ній працює близько 4000 осіб, включаючи близько 1500 міжнародних співробітників, за яких відповідає Рютте.

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