У Києві в Оболонському районі автомобіль влетів в металевий відбійник – фото

У Києві рятувальники деблокували авто після нічної ДТП в Оболонському районі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уночі на вулиці Дніпроводській в Оболонському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Dacia Logan. Як повідомили у ДСНС, сигнал про необхідність допомоги надійшов о 02:07.

Виявилося, що автівка зіткнулася з металевим відбійником, унаслідок чого знадобилось залучення спеціальної техніки для її деблокування. За допомогою бензорізу та гідравлічного інструменту рятувальники провели необхідні роботи.

Наразі причини аварії встановлюють правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.