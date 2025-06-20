У Києві та області 20 червня очікується сильний вітер: жовтий рівень небезпеки

Вдень очікується невеликий короткочасний дощ.

Джерело фото: Getty Images

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У п’ятницю, 20 червня, в Києві та Київській області прогнозують пориви вітру 15–18 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

За прогнозом, у столиці в цей день буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий короткочасний дощ, північно-західний вітер. Температура повітря вночі становитиме 11–13°, вдень — 16–18°.

Міська влада та рятувальники закликають жителів дотримуватись базових правил безпеки під час сильного вітру:

щільно зачинити вікна в будівлях;

прибрати з балконів речі, які можуть бути зірвані вітром;

на вулиці уникати дерев, рекламних конструкцій, ліній електропередач;

не паркувати авто під деревами та біля нестійких споруд;

у разі небезпеки сховатися у приміщенні або природному укритті.

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