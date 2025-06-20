На Одещині фермер засіяв землю в охоронній зоні біля річки Когильник — йому загрожує 2 роки ув’язнення

60-річний мешканець Болградського району без дозвільних документів обробив понад гектар землі та засіяв її ячменем для отримання прибутку.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Жителю Болградського району повідомили про підозру за самовільне використання земельної ділянки в охоронній зоні поблизу річки Когильник. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські встановили, що 60-річний мешканець Бессарабської громади без дозвільних документів зорав та засіяв ячменем 1,16 га землі, яка належить до охоронної зони. Чоловік використовував ділянку для вирощування зернових із метою отримання прибутку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронній зоні. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за нього – позбавлення волі на строк до двох років.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Болградської окружної прокуратури.

Правоохоронці зауважують, що охоронні зони створюються для захисту певних територій, природних ресурсів та функцій, і порушення цих зон може призвести до негативних наслідків.

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