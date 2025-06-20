В Одесской области фермер засеял землю в охранной зоне возле реки Когильник — ему грозит 2 года заключения

60-летний житель Болградского района без разрешительных документов обработал более гектара земли и засеял ее ячменем для получения прибыли.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Жителю Болградского района сообщили о подозрении в самовольном использовании земельного участка в охранной зоне возле реки Когильник. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Полицейские установили, что 60-летний житель Бессарабской громады без разрешительных документов вспахал и засеял ячменем 1,16 га земли, которая относится к охранной зоне. Мужчина использовал участок для выращивания зерновых с целью получения прибыли.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в самовольном занятии земельного участка в охранной зоне. Это преступление квалифицируется по части 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Болградской окружной прокуратуры.

Правоохранители отмечают, что охранные зоны создаются для защиты определенных территорий, природных ресурсов и функций, и их нарушение может привести к негативным последствиям.

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