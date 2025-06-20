Когда налоговая может продлить предельные сроки для представления налоговой отчетности — разъяснение

Предельные сроки подачи деклараций, жалоб и заявлений могут быть продлены по заявлению плательщика, если он в этот период находился за границей, в плавании на морских судах или в местах лишения свободы по приговору суда.

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Налоговая служба в Черновицкой области разъясняет, когда ГНС может продлить предельные сроки для подачи налоговой отчетности.

Указывается, что согласно п. 49.18 НКУ налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных НКУ, подаются за базовый отчетный (налоговый) период, который равен:

календарному месяцу (в том числе в случае уплаты ежемесячных авансовых взносов) – в течение 20 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) месяца (пп. 49.18.1 НКУ);

календарному кварталу или календарному полугодию (в том числе в случае уплаты квартальных или полугодовых авансовых взносов) – в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (полугодия) (пп. 49.18.2 НКУ);

календарному году, кроме случаев, предусмотренных пп. 49.18.4 НКУ – в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года (пп. 49.18.3 НКУ);

календарному году для плательщиков налога на доходы физических лиц, в том числе самозанятых лиц, – до 1 мая года, следующего за отчетным, кроме случаев, предусмотренных разд. IV НКУ (пп. 49.18.4 НКУ);

календарному году для плательщиков налога на прибыль (в том числе плательщиков части чистой прибыли (дохода)), для налоговой декларации (в том числе расчета части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю), которая рассчитывается нарастающим итогом за год, – в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) года (пп. 49.18.6 НКУ);

календарному году для плательщиков дивидендов на государственную долю (в том числе хозяйственных обществ, корпоративные права которых частично принадлежат государству, и хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным) – до 1 июля года, следующего за отчетным (пп. 49.18.7 НКУ);

если налогоплательщик ликвидируется или реорганизуется (в том числе до окончания налогового (отчетного) периода), декларация по рентной плате, экологическому налогу, местным налогам и сборам может подаваться за налоговый (отчетный) период, на который приходится дата ликвидации или реорганизации, до окончания такого отчетного периода (пп. 49.18.8 НКУ).

Согласно п. 49.19 НКУ, если налоговая декларация за квартал, полугодие, девять месяцев или год рассчитывается нарастающим итогом на основе показателей базовых налоговых периодов, из которых состоят такие квартал, полугодие, девять месяцев или год (без учета авансовых взносов), в соответствии с соответствующим разделом НКУ, указанная налоговая декларация подается в сроки, определенные п. 49.18 НКУ для такого базового отчетного (налогового) периода, кроме налоговой декларации по налогу на прибыль и расчета части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю, которые рассчитываются нарастающим итогом за год.

Для плательщиков части чистой прибыли (дохода) налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, девять месяцев, год. При этом расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю составляется нарастающим итогом и подается в контролирующие органы вместе с финансовой отчетностью в сроки, предусмотренные п. 49.18.2 НКУ (кроме плательщиков, определенных пп. 49.18.7 НКУ).

Для плательщиков дивидендов на государственную долю (хозяйственные общества, корпоративные права которых частично принадлежат государству, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов), налоговыми (отчетными) периодами является календарный год. При этом расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю составляется и подается в контролирующие органы вместе с финансовой отчетностью до 1 июля года, следующего за отчетным.

Хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, подают один раз в год до 1 июля года, следующего за отчетным, расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю, составленный по итогам отчетного года.

Для целей НКУ под термином «базовый отчетный (налоговый) период» следует понимать первый отчетный (налоговый) период года, определенный соответствующим разделом НКУ.

Согласно п. 49.20 НКУ, если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.

Предельные сроки подачи налоговой декларации могут быть увеличены по правилам и на основаниях, предусмотренных НКУ.

Пунктом 102.6 НКУ определено, что предельные сроки для подачи налоговой декларации, жалобы о пересмотре решений контролирующего органа, заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств подлежат продлению руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа по письменному заявлению налогоплательщика, если такой налогоплательщик в течение указанных сроков:

находился за пределами Украины;

находился в плавании на морских судах за границей Украины в составе команды (экипажа) таких судов;

находился в местах лишения свободы по приговору суда;

имел ограничение свободы передвижения в связи с заключением или пленением на территории других государств или вследствие других обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных документально;

был признан по решению суда безвестно отсутствующим или находился в розыске в случаях, предусмотренных законом.

Штрафные санкции, определенные НКУ, не применяются в течение сроков продления предельных сроков подачи налоговой декларации согласно п. 102.6 НКУ.

Согласно п. 102.7 НКУ действие п. 102.6 НКУ распространяется на:

налогоплательщиков – физических лиц;

должностных лиц юридического лица в случае, если в течение указанных предельных сроков такое юридическое лицо не имело других должностных лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством Украины начислять, взимать и вносить в бюджет налоги, а также вести бухгалтерский учет, составлять и подавать налоговую отчетность.

Порядок применения пп. 102.6 – 102.7 НКУ устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики (п. 102.8 НКУ).

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