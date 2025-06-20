Когда налоговая может продлить предельные сроки для представления налоговой отчетности — разъяснение

Налоговая служба в Черновицкой области разъясняет, когда ГНС может продлить предельные сроки для подачи налоговой отчетности.
Указывается, что согласно п. 49.18 НКУ налоговые декларации, кроме случаев, предусмотренных НКУ, подаются за базовый отчетный (налоговый) период, который равен:
Согласно п. 49.19 НКУ, если налоговая декларация за квартал, полугодие, девять месяцев или год рассчитывается нарастающим итогом на основе показателей базовых налоговых периодов, из которых состоят такие квартал, полугодие, девять месяцев или год (без учета авансовых взносов), в соответствии с соответствующим разделом НКУ, указанная налоговая декларация подается в сроки, определенные п. 49.18 НКУ для такого базового отчетного (налогового) периода, кроме налоговой декларации по налогу на прибыль и расчета части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю, которые рассчитываются нарастающим итогом за год.
Для плательщиков части чистой прибыли (дохода) налоговыми (отчетными) периодами являются календарные: квартал, полугодие, девять месяцев, год. При этом расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю составляется нарастающим итогом и подается в контролирующие органы вместе с финансовой отчетностью в сроки, предусмотренные п. 49.18.2 НКУ (кроме плательщиков, определенных пп. 49.18.7 НКУ).
Для плательщиков дивидендов на государственную долю (хозяйственные общества, корпоративные права которых частично принадлежат государству, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов), налоговыми (отчетными) периодами является календарный год. При этом расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю составляется и подается в контролирующие органы вместе с финансовой отчетностью до 1 июля года, следующего за отчетным.
Хозяйственные общества, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, и хозяйственные общества, 50 и более процентов акций (долей, паев) которых находятся в уставных капиталах хозяйственных обществ, доля государства в которых составляет 100 процентов, которые не приняли решение о начислении дивидендов до 1 мая года, следующего за отчетным, подают один раз в год до 1 июля года, следующего за отчетным, расчет части чистой прибыли (дохода), дивидендов на государственную долю, составленный по итогам отчетного года.
Для целей НКУ под термином «базовый отчетный (налоговый) период» следует понимать первый отчетный (налоговый) период года, определенный соответствующим разделом НКУ.
Согласно п. 49.20 НКУ, если последний день срока подачи налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, то последним днем срока считается операционный день, следующий за выходным или праздничным днем.
Предельные сроки подачи налоговой декларации могут быть увеличены по правилам и на основаниях, предусмотренных НКУ.
Пунктом 102.6 НКУ определено, что предельные сроки для подачи налоговой декларации, жалобы о пересмотре решений контролирующего органа, заявления о возврате излишне уплаченных денежных обязательств подлежат продлению руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа по письменному заявлению налогоплательщика, если такой налогоплательщик в течение указанных сроков:
Штрафные санкции, определенные НКУ, не применяются в течение сроков продления предельных сроков подачи налоговой декларации согласно п. 102.6 НКУ.
Согласно п. 102.7 НКУ действие п. 102.6 НКУ распространяется на:
Порядок применения пп. 102.6 – 102.7 НКУ устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики (п. 102.8 НКУ).
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