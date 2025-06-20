В Киеве и области 20 июня ожидается сильный ветер: желтый уровень опасности

Днем ожидается небольшой кратковременный дождь.

Источник фото: Getty Images

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В пятницу, 20 июня, в Киеве и Киевской области прогнозируются порывы ветра 15–18 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).

Согласно прогнозу, в столице в этот день будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь, северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 11–13°, днем — 16–18°.

Городские власти и спасатели призывают жителей соблюдать основные правила безопасности во время сильного ветра:

плотно закрыть окна в зданиях;

убрать с балконов предметы, которые может сорвать ветром;

на улице избегать деревьев, рекламных конструкций, линий электропередачи;

не парковать автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми сооружениями;

в случае опасности укрыться в помещении или природном укрытии.

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