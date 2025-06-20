В Киеве в Оболонском районе автомобиль врезался в металлический отбойник – фото

В Киеве спасатели деблокировали автомобиль после ночного ДТП в Оболонском районе.

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Ночью на улице Днепроводской в Оболонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Dacia Logan. Как сообщили в ГСЧС, сигнал о необходимости помощи поступил в 02:07.

Оказалось, что автомобиль столкнулся с металлическим отбойником, в результате чего потребовалось применение специальной техники для его деблокировки. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели провели необходимые работы.

В настоящее время причины аварии устанавливают правоохранительные органы.

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