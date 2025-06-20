В Киеве в Оболонском районе автомобиль врезался в металлический отбойник – фото

Ночью на улице Днепроводской в Оболонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Dacia Logan. Как сообщили в ГСЧС, сигнал о необходимости помощи поступил в 02:07.
Оказалось, что автомобиль столкнулся с металлическим отбойником, в результате чего потребовалось применение специальной техники для его деблокировки. С помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели провели необходимые работы.
В настоящее время причины аварии устанавливают правоохранительные органы.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.