Закон про множинне громадянство не дає відповіді, як бути з кандидатами у судді, які легально отримають іноземне громадянство

Закон дозволяє мати кілька громадянств, але не дає відповіді на питання – як бути з громадянами України, які легально набудуть іноземне громадянство і потім претендуватимуть на державні посади.

Джерело фото: ВККС

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Закон про множинне громадянство дозволяє громадянам України за певних умов мати кілька громадянств.

Разом з тим, редакція законопроекту 11469, ухвалена в цілому, не дає відповіді на питання, як бути з громадянами України, які легально набудуть іноземне громадянство і потім претендуватимуть на державні посади.

До прикладу, кандидатами у судді.

Так, стаття 126 Конституції України передбачає, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави.

Аналогічно стаття 121 закону про судоустрій і статус суддів встановлює, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави – з дня припинення набуття громадянства іншої держави. Набуттям громадянства іншої держави для цілей цієї статті визнається:

отримання суддею статусу громадянина іншої держави в результаті дій, вчинених таким суддею або від його імені за його дорученням або за його згодою для створення відповідних правових наслідків;

у разі якщо суддею отриманий статус громадянина іншої держави в силу закону або іншим чином без його згоди, - невчинення суддею дій для позбавлення статусу громадянина іншої держави протягом 10 днів з дня, коли судді стало відомо про отримання такого статусу.

Отже, виникає питання, чи повинен буде кандидат у судді перед тим, як брати участь у відповідному конкурсі, відмовитися від іноземного громадянства, якщо він набув його цілком легально відповідно до нового закону про множинне громадянство.

Як свідчить практика, навіть у нинішньому доборі, за даними ВККС, деякі кандидати у судді подавали документи, перебуваючи за кордоном. Тож, не виключено, що законодавцю у майбутньому доведеться внести зміни до законодавства, аби врегулювати потенційні суперечності.

Автор: Наталя Мамченко

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