Закон про множинне громадянство не дає відповіді, як бути з кандидатами у судді, які легально отримають іноземне громадянство

Закон про множинне громадянство дозволяє громадянам України за певних умов мати кілька громадянств.
Разом з тим, редакція законопроекту 11469, ухвалена в цілому, не дає відповіді на питання, як бути з громадянами України, які легально набудуть іноземне громадянство і потім претендуватимуть на державні посади.
До прикладу, кандидатами у судді.
Так, стаття 126 Конституції України передбачає, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави.
Аналогічно стаття 121 закону про судоустрій і статус суддів встановлює, що повноваження судді припиняються у разі набуття суддею громадянства іншої держави – з дня припинення набуття громадянства іншої держави. Набуттям громадянства іншої держави для цілей цієї статті визнається:
Отже, виникає питання, чи повинен буде кандидат у судді перед тим, як брати участь у відповідному конкурсі, відмовитися від іноземного громадянства, якщо він набув його цілком легально відповідно до нового закону про множинне громадянство.
Як свідчить практика, навіть у нинішньому доборі, за даними ВККС, деякі кандидати у судді подавали документи, перебуваючи за кордоном. Тож, не виключено, що законодавцю у майбутньому доведеться внести зміни до законодавства, аби врегулювати потенційні суперечності.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.