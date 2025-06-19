Володимир Зеленський розпорядився посилити тиск на тіньовий флот РФ і синхронізувати санкції України та партнерів

За словами Зеленського, Україна продовжує політику тиску на російський танкерний флот.

Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами обмежувальних заходів проти Росії і її союзників.

"Погодили конкретні рішення. Перше – на сто відсотків синхронізувати санкції нашої держави та партнерів. Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб’єктів мають бути також повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України", - розповів Президент.

Він зазначив, що Україна продовжує політику тиску на російський танкерний флот та розповів, що поставив завдання розширити санкції на капітанів цього флоту, а також на російські термінали, які відвантажують нафту.

"Відповідні рішення мають бути також синхронізовані з партнерами. Фіксуємо факти, що одні й ті ж самі нафтові танкери використовуються і Росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо працюємо над введенням санкцій проти газовозів, які росіяни розраховують використовувати для своїх проєктів", - наголосив Зеленський.

Також на нараді розглянули нові напрями санкцій з метою ускладнити РФ можливість затягувати війну. Президент пояснив, що зокрема, це стосується фінансових інструментів, криптовалют, схем оплати й постачання компонентів та обладнання в РФ для виробництва зброї.

Зеленський доручив розширити можливості для парламентської дипломатії, роботи з громадськими лідерами та корпоративним сектором заради підтримки нових санкційних рішень.

"МЗС України, розвідки та Національний банк України мають забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на Росію та її спільників", - резюмував Зеленський.

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